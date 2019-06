San Isidro: hombre sufrió descompensación en sede de AFP tras airado reclamo | VIDEO

Un hombre identificado Daniel Vega Farias sufrió una descompensación en una sede de la AFP Profuturo ubicada en el distrito de San Isidro, informó el noticiero América Noticias.

Según los testigos, el hombre de 70 años, que sufre de hipertensión, estalló en ira al no encontrar solución a lo que demandaba. Un video grabado por un testigo registró el momento del reclamo.

“Yo vengo de emergencia […] He llamado al 20152828. He tomado un taxi desde la avenida La Marina y me dicen que el problema es de acá [local] y ahora me dicen que no o sea váyase y muérase”, reclamó.

Luego Vega Farias se desmayó producto de la encolerizada queja y fue atendido por personal de la AFP Profuturo y clientes, quienes luego dieron aviso a los Bomberos. El hombre está fuera de peligro tras recibir atención.

El hombre habría tenido un problema con una de las aseguradoras, y al ver que esa empresa ni la AFP le brindaron solución perdió el control. El informe precisa que por el momento Profuturo no se pronunciaría.

No obstante, el referido medio señaló que Daniel Vega Farias no es pensionista de la AFP Profuturo desde marzo de este año.



Hombre sufrió descompensación en sede de AFP tras airado reclamo (Video: América Noticias)

