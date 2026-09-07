San Isidro
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Por Redacción EC

En el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemora este lunes 7 de setiembre, la Municipalidad de San Isidro informó que el distrito mantiene una buena calidad del aire, de acuerdo con los indicadores ambientales disponibles, que muestran niveles de los principales contaminantes por debajo de los límites establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

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