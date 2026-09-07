En el marco del Día Internacional del Aire Limpio por un Cielo Azul, que se conmemora este lunes 7 de setiembre, la Municipalidad de San Isidro informó que el distrito mantiene una buena calidad del aire, de acuerdo con los indicadores ambientales disponibles, que muestran niveles de los principales contaminantes por debajo de los límites establecidos en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA).

De acuerdo con los indicadores de calidad del aire del Observatorio de la Municipalidad de San Isidro, el distrito presenta una clasificación general de “Conforme”, con un promedio de 14% del ECA.

San Isidro

Entre los parámetros evaluados, el PM2.5 registra el mayor nivel relativo, con 27% del límite establecido, seguido del PM10 con 22%, el dióxido de nitrógeno (NO₂) con 13%, el monóxido de carbono (CO) con 5% y el dióxido de azufre (SO₂) con apenas 1%.

Estos indicadores permiten realizar un seguimiento permanente de las condiciones del aire en el distrito y evaluar el comportamiento de los principales contaminantes ambientales.

Más áreas verdes para una ciudad que respira

El cuidado de la calidad del aire también está acompañado por la conservación de las áreas verdes. San Isidro cuenta con 25 parques, además del histórico Bosque El Olivar, considerado uno de los principales pulmones verdes del distrito y de Lima.

Con cerca de 10 hectáreas, este espacio alberga aproximadamente 1,670 olivos centenarios y 227 árboles de otras especies, conformando una importante masa arbórea dentro de la ciudad. El Olivar fue declarado Monumento Nacional en 1959.

Su conservación forma parte de las acciones ambientales que desarrolla la Municipalidad de San Isidro. De manera permanente se realizan labores de mantenimiento y cuidado fitosanitario de sus 1,670 árboles, que incluyen el lavado periódico de hojas con productos biodegradables para retirar impurezas y residuos asociados a la contaminación ambiental.

Estos trabajos se realizan de manera cíclica y abarcan también especies como eucaliptos, cedros, ceibos, tipas y araucarias. Asimismo, la comuna desarrolla evaluaciones técnicas, podas, regulación del riego y cuidado de las raíces para preservar el arbolado.

Entre los ejemplares más representativos se encuentra el olivo de San Martín de Porres, de aproximadamente 388 años de antigüedad, considerado el árbol patrimonial más antiguo del distrito.