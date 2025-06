Hasta el 5 de junio del 2025, la ejecución presupuestal de San Isidro alcanzó el 8,8% . En el caso de Barranco la cifra se incrementa, pero no supera el 20%: alcanza el 17,1% . El Comercio conversó con vecinos, municipios y expertos sobre esta situación.

Voz de los vecinos

San Isidro

Antonio Villalobos, presidente de la junta vecinal del subsector 3-2 de San Isidro, declaró a El Comercio que no le sorprende que la ejecución presupuestal del distrito no supere el 10% debido a la “falta de evidencia de obras de la actual gestión”. “Más allá de trabajos regulares —como el recojo de basura, limpieza de calles o el mantenimiento de vías— no es palpable la labor del municipio. No se observa una obra emblemática o un proyecto que distinga a esta gestión “, sostuvo.

Villalobos considera que la ejecución presupuestal de solo 8,8% se debe a la “ineficiencia de las personas en la alcaldía”. “Llegan a la alcaldía sin tener un plan estratégico y para responder a sus fines, que no son ayudar o velar por las personas que viven en un distrito”, afirmó. “No puede ser posible que cuando pidamos rendición de cuentas, echen la culpa a la gestión anterior luego de 3 años. Además, es uno de los distritos con mayores fondos de todo el país”, agregó.

Trabajos de construcción de pistas y veredas nuevas en la cuadras 1 y 2 de la calle Manuel Bañón. Foto: Municipalidad de San Isidro.

En esa línea, expresó que existe una labor ineficiente de algunas labores actuales del municipio en el distrito. “El recojo de basura es ineficiente. En primer lugar, esto empieza por la mala costumbre de algunos vecinos que botan la basura donde quieran y a la hora que sea. Pero la municipalidad también realiza el recojo a la hora que quiere”, manifestó.

“Además, la alcaldía habla de invertir para conseguir 400 nuevas cámaras, pero las actuales no se utilizan para poner multa a las personas que arrojan basura en horarios no permitidos o para fiscalizar el comercio ambulatorio. Entonces, me parece ridículo que la municipalidad traiga más cámaras cuando las que tiene ahora no las utiliza para beneficio de los vecinos”, expresó Villalobos.

Barranco

Fernanda Sota, vecina de Barranco, considera que la municipalidad distrital ha priorizado obras que no son necesarias y ha demorado en ejecutar las prioritarias . “Esta gestión ha pavimentado las calles 28 de julio, la Av. Bolognesi y el Jr. Tiravanti cuando en la gestión anterior ya se había hecho y solo necesitan intervenciones pequeñas. Necesitamos esa labor en las veredas de las calles Progreso o Luna Pizarro o en la calle Manuel del Puente, que está destruida”, aseguró.

“La señalética y los pasos para peatones están mal pintados en el distrito, a pesar de que es uno de los más turísticos del país”, agregó.

Por otro lado, Sota criticó la demora de la obra del corredor turístico Miraflores- Barranco, que ha ocasionado cierres temporales del tránsito en la bajada Armendáriz, una de las vías principales de circulación para acceder y salir de Barranco. “ Estamos supeditados a lo que Canales [el alcalde de Miraflores] decida. Si la Bajada de Armendáriz se paraliza, todo Barranco paraliza ”, advirtió .

Por ello, Sota considera que en la gestión municipal actual de Barranco, cuya alcaldesa es Jessica Vargas Gómez, “no hay capacidad técnica para ejecutar las obras”. “Esta municipalidad no escucha a los vecinos”, añadió.

El análisis de un exministro de Economía

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, explicó a El Comercio que el Foncomun es un fondo para financiar a las municipalidades provinciales y distritales del país, con el objetivo de asegurar su funcionamiento y promover la inversión. Mencionó que se distribuye con criterios de equidad y compensación, teniendo en cuenta la cantidad de población, brechas sociales , entre otros criterios. “Se distribuye 80% en términos de del índice poblacional y 20% en términos de de las brechas sociales”, detalló.

El experto destacó que el Foncomun, a diferencia de otros recursos para municipios, permanece en los saldos de balance de los municipios y no revierte al tesoro público. “Como es un recurso no revierte y queda para los municipios, entonces el incentivo para gastarlo es menor“, subrayó. ”Muchos municipios pues no tienen la la capacidad de de ejecutar todo el presupuesto que tienen“, agregó.

En ese sentido, Castilla considera como un hecho negativo que el 76% de municipales distritales y provinciales no hayan ejecutado ni el 30% de su presupuesto para obras. “Demuestra una mala planificación por parte de los municipios y que no hay una curva de aprendizaje sobre cómo se maneja la inversión pública, a pesar que están en el tercer año de gestión”, expresó.

Sobre el caso de San Isidro, el exministro manifestó que es común que, en el primer semestre, los municipios realicen la preparación de expedientes y licitaciones de proyectos para empezar con el gasto en la segunda mitad del año. No obstante, considera que la ejecución del gasto público por parte del distrito “no ha sido eficiente” al haber ejecutado solo el 8,8% de su presupuesto.

Además, dijo que San Isidro tiene una sobrecarga de proyectos. “ Tiene más proyectos en formulación que el presupuesto asignado. Eso no es bueno. Eso hace que si un proyecto no tiene un expediente técnico suficientemente sólido, la licitación puede quedar desierta o entrar en problemas, como el caso de Miraflores con el corredor turístico ”, afirmó .

La respuesta de los municipios

San Isidro

La Municipalidad de San Isidro indicó a El Comercio que la ejecución del presupuesto de inversión se encuentra dentro de lo programado en el marco de una planificación establecida desde el año pasado.

En ese sentido, la comuna informó que los proyectos más importantes y que representan los mayores montos de inversión están programados para iniciarse a partir de agosto, una vez que se culmine con los procesos técnicos, saneamiento de inmuebles y convocatorias a licitación pública.

La municipalidad comentó cuáles son algunos de los proyectos previstos. “La implementación del nuevo local para la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped), orientada a mejorar los servicios para personas con discapacidad, la construcción de un centro de operaciones de limpieza pública y otras iniciativas que en conjunto suman cerca de 40 millones de soles”, mencionó.

Asimismo, comunicó que otros proyectos se encuentran en etapa de convocatoria, mientras que algunos han requerido ajustes técnicos y administrativos, como cambios en su ubicación original, “a fin de evitar la pérdida del presupuesto asignado”.

La entidad también detalló su plan de inversión para la seguridad ciudadana de este año. Tiene dos puntos destacados:

Adquisición de 400 cámaras más de videovigilancia . Con ello, se superará el umbral de mil cámaras operativas con tecnología de punta.

. Con ello, se superará el umbral de mil cámaras operativas con tecnología de punta. Construcción de la Central de Comunicaciones de Seguridad Ciudadana en el terreno municipal ubicado en la avenida Petit Thouars

Finalmente, la comuna indicó que, el año pasado, su ejecución fue superior al 84% y aspira a llegar a esos niveles en este año.

Barranco

Manuel Espinoza, gerente municipal de Barranco, indicó que el presupuesto anual del municipio es de 40 millones de soles, pero el grado de ejecución oscila entre 2,5 y 3 millones. Por ello, Espinoza mencionó que la mayor parte del presupuesto se destina principalmente a cumplir con licitaciones de expedientes de obras. Estos deben cumplir algunos parámetros de otras entidades .

“Tenemos que buscar financiamiento si queremos hacer obras. Por eso elaboramos expedientes técnicos para buscar financiamiento por parte del gobierno, los ministerios o la Municipalidad de Lima”, manifestó.

“Hemos recibido 6 millones de financiamiento del Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) para reparar pistas y veredas e implementar 115 cámaras. Esto se ha dado en abril y ahorita estamos en fase de licitación pública para implementarlos”, destacó.

Espinoza subrayó que el 70% del territorio del distrito se encuentra en una zona monumental. En consecuencia, los expedientes técnicos de obras en esta área tienen que pasar por el Ministerio de Cultura (Mincul) para obtener su aprobación y ejecutarse por fases. “Esto se necesita incluso para reparar pistas”, dijo.

Así también, el funcionario indicó que, en el segundo semestre, la municipalidad estima que su ejecución presupuestal superará el 50%. “ A fin de año, se ejecutará entre el 95 y 100% ”, expresó.

De acuerdo con Espinoza, algunas de las obras en las que se ejecutará el avance del gasto son la reparación de las calles Talana, Vigil, Surco, Bregante y Colón, donde también se reparará la iluminación. Con el Mincul, trabajarán los expedientes técnicos para la remodelación del parque municipal, la plaza Butters, el parque Raimundi y el mirador Recavarren.

También, el gerente municipal comentó sobras las obras para la restauración de la Ermita de Barranco. “Este año iniciará su restauración. Estamos trabajando, de la mano con el plan Copesco, el expediente técnico de la obra, que ya lo estamos terminando la segunda semana de junio; se está preparando para licitarlo. Una vez licitado, iniciaremos la ejecución de la obra este año”, sostuvo.

Los pilares de la ejecución presupuestal

Gustavo Jiménez, profesor de posgrado de la Universidad del Pacífico, señaló la importancia de que exista transparencia, capacidad de gestión y que los funcionarios tengan conocimientos sobre la inversión pública. En ese sentido, sostuvo que los municipios también pueden realizar proyectos de Inversión de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición (IOARR), que tienen un corto plazo de ejecución.

“Son de corto plazo, de alto impacto, atacan la brecha. Es un fundamento importante el conocimiento de la norma de inversión pública. Hay un desconocimiento muy grande de todo lo que se puede hacer con el presupuesto de inversión bajo la excusa de que el presupuesto es pequeño”, comentó.