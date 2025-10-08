Un adolescente conocido por sus vecinos como “Telón” fue asesinado la noche de martes a pocos metros de su vivienda, luego de resistirse al robo de sus pertenencias en la zona 3 de Huáscar, uno de los sectores más peligrosos de San Juan de Lurigancho (SJL).
Según narraron los testigos, a América Noticias sus asesinos le dispararon y posteriormente lo despojaron de su celular y sus zapatillas antes de huir del lugar.
Por otro lado, RPP señala que fueron tres adolescentes quienes interceptaron al menor en la avenida San Martín, donde se produjo una fuerte discusión y, luego, lo mataron a tiros.
La víctima, que trabajaba como mototaxista para ayudar con la manutención de su familia, solía ofrecer sus servicios en la zona del Paradero 10 de Canto Grande.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a la escena y acordonaron el área para iniciar las investigaciones. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención de los responsables.
Uno de los familiares del adolescente, que prefirió no declarar ante cámaras, afirmó desconocer si el joven había recibido amenazas previas. El crimen ha generado conmoción entre los vecinos de Huáscar, quienes exigieron mayor patrullaje policial ante el incremento de la violencia en el distrito.
