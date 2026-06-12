Resumen

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Agentes disfrazados de mascotas del Mundial 2026 detienen a vendedor de drogas en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/América TV
Agentes disfrazados de mascotas del Mundial 2026 detienen a vendedor de drogas en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/América TV
Por Redacción EC

Un operativo encubierto del Grupo Terna del Escuadrón Verde permitió la captura de un presunto microcomercializador de drogas en San Juan de Lurigancho. Para evitar levantar sospechas, los agentes utilizaron disfraces inspirados en las mascotas oficiales del Mundial de Fútbol 2026 antes de intervenir una vivienda ubicada en la urbanización Las Flores.

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