Un operativo encubierto del Grupo Terna del Escuadrón Verde permitió la captura de un presunto microcomercializador de drogas en San Juan de Lurigancho. Para evitar levantar sospechas, los agentes utilizaron disfraces inspirados en las mascotas oficiales del Mundial de Fútbol 2026 antes de intervenir una vivienda ubicada en la urbanización Las Flores.

La acción policial culminó con la detención de Carlos Cabrera Heredia, de 48 años, conocido con el alias de ‘Pichichi’, quien fue sorprendido presuntamente acondicionando sustancias ilícitas dentro de su inmueble.

Detienen a reincidente por presunto tráfico de drogas tras operativo sorpresa en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/América TV

Disfraces del Mundial 2026 fueron clave en el operativo

Según informó la Policía Nacional, los efectivos del Grupo Terna utilizaron trajes de Clutch, el águila, y Maple, el alce, mascotas oficiales diseñadas para la Copa del Mundo 2026. La estrategia permitió que los agentes se acercaran al inmueble sin despertar sospechas entre los vecinos y concretaran la intervención de manera sorpresiva.

Al ingresar a la vivienda, los policías encontraron al investigado mientras realizaba la dosificación de drogas utilizando recortes de periódico para preparar los envoltorios que posteriormente serían distribuidos.

Durante el registro domiciliario, los agentes hallaron un total de 2.500 ketes de pasta básica de cocaína, además de envoltorios con marihuana y dinero en efectivo cuya cantidad no fue precisada.

La inspección también permitió encontrar un arma de fuego escondida en uno de los cajones de una habitación. De acuerdo con la Policía, el arma estaba abastecida con municiones operativas al momento de su hallazgo. Todo el material incautado fue incorporado a las investigaciones que se desarrollan contra el detenido.

La Policía informó que Carlos Cabrera Heredia registra antecedentes penales por tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con los registros oficiales, el intervenido ya cumplió condenas anteriores por delitos similares y, en su última reclusión, permaneció nueve años en prisión.

Caso quedó a cargo del Depincri de San Juan de Lurigancho

Tras la intervención, el detenido fue trasladado junto con todas las evidencias al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho.

Policías caracterizados como mascotas deportivas capturan a presunto traficante en Las Flores. Foto: Captura de video/América TV

Los representantes del Ministerio Público supervisan las diligencias y la formalización de los cargos correspondientes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas. Asimismo, mientras continúan las investigaciones, el sospechoso permanecerá bajo custodia policial a disposición de las autoridades.