Asesinan a mototaxista en El Pedregal, SJL. Foto: Captura de video/AméricaTV
Asesinan a mototaxista en El Pedregal, SJL. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Un mototaxista de 48 años fue asesinado a balazos en el paradero final de la zona de El Pedregal, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima, identificada como Leoncio Pariona Vargas, acababa de llegar al punto final de su ruta luego de trasladar a un pasajero cuando fue interceptada por atacantes armados.

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