Un mototaxista de 48 años fue asesinado a balazos en el paradero final de la zona de El Pedregal, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima, identificada como Leoncio Pariona Vargas, acababa de llegar al punto final de su ruta luego de trasladar a un pasajero cuando fue interceptada por atacantes armados.

El hecho movilizó a efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes llegaron al lugar para iniciar las diligencias e identificar a los responsables del homicidio.

El crimen ocurrió en un paradero donde operan unidades de transporte formal e informal. Pariona Vargas recibió múltiples impactos de bala mientras se encontraba en su herramienta de trabajo. Durante las primeras diligencias, los agentes policiales encontraron hasta ocho casquillos de bala percutidos en el suelo.

Tras el ataque, varias personas que se encontraban en la zona auxiliaron al conductor y lo trasladaron inconsciente en su propia mototaxi hasta el Hospital 10 de Canto Grande.

Mototaxista llegó al hospital, pero no sobrevivió

La víctima llegó al centro médico en una silla de ruedas, mientras el personal de salud intentaba estabilizarlo debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, los esfuerzos médicos no tuvieron éxito.

Hasta el establecimiento de salud acudieron familiares de Pariona Vargas, quienes confirmaron el fallecimiento del trabajador. En tanto, la mototaxi permaneció en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Crimen en San Juan de Lurigancho. Foto: Captura de video/AméricaTV

Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el asesinato podría estar relacionado con un caso de extorsión. Según la información preliminar, la empresa de mototaxis Grupo 12, donde trabajaba la víctima, habría recibido amenazas y exigencias de cobro de cupos por parte de organizaciones criminales que operarían en el sector.

No obstante, las circunstancias del ataque y el posible móvil del crimen deberán ser esclarecidos por las autoridades. La Policía mantuvo acordonada la escena para recoger testimonios y evidencias balísticas.

Las investigaciones quedaron a cargo de la Depincri del sector, que deberá determinar la identidad de los atacantes y establecer las causas del homicidio.

Vecinos de SJL exigen cámaras de seguridad

Tras el asesinato, residentes de El Pedregal exigieron a las autoridades la instalación de cámaras de videovigilancia en las vías públicas para contribuir a la prevención del delito y facilitar la identificación de los responsables de hechos criminales.

Los vecinos manifestaron su preocupación por el incremento de los episodios de violencia registrados en la zona durante los últimos meses y pidieron medidas concretas para reforzar la seguridad.

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