Unas 200 madres de familia, entre coordinadoras y beneficiarias del programa del Vaso de Leche, en San Juan de Lurigancho (SJL), protestaron el lunes frente a la municipalidad de ese distrito, según informó América Noticias en un reporte en vivo.

Ellas reclaman por problemas en la distribución y la calidad de los productos que reparte la municipalidad a las diferentes asociaciones del Vaso de Leche, y alertan que, de no solucionarse los inconvenientes, la próxima semana podrían quedarse sin productos para distribuir entre los más necesitados.

“Hemos venido a reclamar que retiren al subgerente Michael Mirez y a su asistente, que es la señora Silvia Pachas, se ha retrotraído la licitación, la prueba de aceptabilidad y ha sido por culpa de ellos. No queremos que en esta prueba de aceptabilidad estén ellos como personas que van a seguir manejando, no los queremos”, indicó Pilar Brito, presidenta de las Asociaciones del Vaso de Leche de SJL.

“Queremos que se haga una degustación transparente, no como ellos lo han manejado, que estuvo muy mal. La próxima prueba va a ser de acá a cuatro semanas, no podemos quedarnos desabastecidas. Queda una remesa de leche que ha llegado la semana pasada, por qué no ha sido repartido en el distrito de SJL. Está en almacenes esa leche. Si no reparten seguimos sin leche”, añadió.