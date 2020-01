Cuatro sujetos armados le arrebataron S/16 800 a una mujer que trabajaba como prestamista dentro de una empresa de transporte ubicada en el Asentamiento Humano Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho ocurrió el último viernes en la tarde.

De acuerdo a América Noticias, la víctima, quien prefirió mantenerse en el anonimato, se dedica al préstamo de dinero y es promotora de juntas. “Me conocen los delincuentes. Han venido directo a mi persona. Uno de ellos ordenaba que me sacaran todo. Me metieron la mano por todos lados y me sacaron la plata”, detalló.

“Uno de ellos retrocedió y disparó al aire. Me han podido disparar. No sé, se habrán compadecido de mi”, agregó la agraviada.

En las imágenes difundidas por el citado medio, se observa cómo los hampones descienden de un auto que se estaciona al exterior de la empresa Etusa. Los sujetos encapuchados ingresan al local y se dirigen hacia su víctima. La amenazan con sus armas y empiezan a rebuscarle hasta que encuentran el efectivo. Tras cometer el crimen, los malhechores huyen del lugar con rumbo desconocido.

La agraviada contó que es la primera vez que le roban durante los 12 años que trabaja en la empresa. En tanto, agentes de la Depincri 1 de SJL ya tienen los videos de las cámaras de seguridad para la identificación de los ladrones.