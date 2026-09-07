Un nuevo crimen vuelve a conmocionar a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez dos hombres fueron asesinados a balazos mientras se encontraban bebiendo licor en el pasaje El Rosal, ubicado en el sector B del asentamiento humano Huáscar.

El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra los dos hombres. Ante la balacera, las víctimas intentaron ponerse a salvo y buscaron refugio debajo de un bus de transporte público que se encontraba estacionado en la zona. Sin embargo, no lograron salvarse.

LEE TAMBIÉN: Cinco alcaldes que buscan la reelección encubierta enfrentan graves acusaciones y procesos fiscales

Según los testigos de la zona, uno de los hombres murió en el mismo lugar donde ocurrió la balacera. El segundo, pese a encontrarse gravemente herido, logró correr algunas cuadras en busca de ayuda, pero terminó desvaneciéndose.

Dos hombres, de aproximadamente 20 y 30 años, fueron baleados por delincuentes en el pasaje El Rosal en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)

Tras el ataque, agentes policiales llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen. Durante las primeras acciones, los efectivos encontraron cinco casquillos de bala y un proyectil en el lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Joshimar Jefferson Mayta Galarza, de 30 años, quien registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y seguridad pública; y Roberto Isaías Celestino Cajas, de aproximadamente 20 años, quien contaba en su historial una detención también por tráfico ilícito de drogas en 2023.

De acuerdo al informe preliminar, ambos sujetos cuentan con antecedentes policiales y el ataque podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, las circunstancias exactas que motivaron el atentado continúan bajo investigación.

Dos hombres, de aproximadamente 20 y 30 años, fueron baleados por delincuentes en el pasaje El Rosal en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / Buenos Días Perú)

Las autoridades deberán determinar la identidad de los responsables, así como establecer si existe una relación entre los antecedentes de las víctimas y el ataque perpetrado por los presuntos sicarios.