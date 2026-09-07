Dos hombres, de aproximadamente 20 y 30 años, fueron baleados por delincuentes en el pasaje El Rosal en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: EGC)
Dos hombres, de aproximadamente 20 y 30 años, fueron baleados por delincuentes en el pasaje El Rosal en el distrito de San Juan de Lurigancho. (Foto: EGC)
Por Redacción EC

Un nuevo crimen vuelve a conmocionar a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez dos hombres fueron asesinados a balazos mientras se encontraban bebiendo licor en el pasaje El Rosal, ubicado en el sector B del asentamiento humano Huáscar.

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