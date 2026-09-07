Un nuevo crimen vuelve a conmocionar a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez dos hombres fueron asesinados a balazos mientras se encontraban bebiendo licor en el pasaje El Rosal, ubicado en el sector B del asentamiento humanoHuáscar.
Un nuevo crimen vuelve a conmocionar a los vecinos del distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez dos hombres fueron asesinados a balazos mientras se encontraban bebiendo licor en el pasaje El Rosal, ubicado en el sector B del asentamiento humanoHuáscar.
El hecho ocurrió el último fin de semana, cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra los dos hombres. Ante la balacera, las víctimas intentaron ponerse a salvo y buscaron refugio debajo de un bus de transporte público que se encontraba estacionado en la zona. Sin embargo, no lograron salvarse.
Según los testigos de la zona, uno de los hombres murió en el mismo lugar donde ocurrió la balacera. El segundo, pese a encontrarse gravemente herido, logró correr algunas cuadras en busca de ayuda, pero terminó desvaneciéndose.
Tras el ataque, agentes policiales llegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes y recoger evidencias que permitan esclarecer el crimen. Durante las primeras acciones, los efectivos encontraron cinco casquillos de bala y un proyectil en el lugar.
Las víctimas fueron identificadas como Joshimar Jefferson Mayta Galarza, de 30 años, quien registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, hurto y seguridad pública; y Roberto Isaías Celestino Cajas, de aproximadamente 20 años, quien contaba en su historial una detención también por tráfico ilícito de drogas en 2023.
De acuerdo al informe preliminar, ambos sujetos cuentan con antecedentes policiales y el ataque podría tratarse de un ajuste de cuentas. Sin embargo, las circunstancias exactas que motivaron el atentado continúan bajo investigación.
Las autoridades deberán determinar la identidad de los responsables, así como establecer si existe una relación entre los antecedentes de las víctimas y el ataque perpetrado por los presuntos sicarios.
El video muestra el asesinato de Jack Murga, mototaxista de 32 años, en la zona del Molino, en Barranca. Según testigos, fue atacado por sujetos a bordo de una motocicleta y recibió varios disparos. La escena evidencia la violencia del crimen y la preocupación de sus familiares por la inseguridad en el norte chico.