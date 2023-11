Dos jóvenes murieron durante la fuga de internos del Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza en el distrito de San Juan de Lurigancho. El local quedó destrozado y con varios objetos arrojados a la calle.

Según América Noticias, Marco Joel Aguirre Hernández, quien estaba a punto de salir del centro de rehabilitación, y el otro fallecido aún no identificado, fueron golpeados hasta provocarles la muerte.

Imágenes mostradas por el matinal, muestran a varios hombres salir desesperadamente mientras se escuchan gritos e insultos.

Escape de centro de rehabilitación de San Juan de Lurigancho

“Él me comentó que lo golpeaban, pero no le creían, porque las personas enfermas no dicen la verdad. Ahora veo que sí lo han golpeado hasta matarlo. No merecía morir”, señala la hermana de Aguirre Hernández.

Los cuerpos de ambas personas fueron trasladados a la Morgue de Lima. En tanto, la Policía Nacional del Perú y Fiscalía, ya han iniciado las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del enfrentamiento y posterior escape.

Familiares de las víctimas exigen justicia y que se esclarezcan los hechos. Cabe señalar que el Centro de Rehabilitación Nueva Esperanza no cuenta con ningún letrero que anuncie su funcionamiento.