La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) recomendó este domingo la suspensión temporal de las clases presenciales en los colegios cercanos a la zona del incendio registrado en el paradero 2 de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho.

La medida busca proteger la seguridad de los estudiantes mientras se evalúan las condiciones del entorno tras la emergencia.

“Se recomienda a las instituciones educativas cercanas a la zona afectada suspender de manera preventiva las clases presenciales y continuar las actividades escolares en modalidad remota hasta que las autoridades confirmen que la emergencia ha sido controlada y las condiciones sean seguras para el retorno a las aulas”, indicó la entidad en su comunicado.

El siniestro se produjo la tarde del domingo en un inmueble de dos pisos donde funcionaba un almacén de productos plásticos, ubicado en la calle Los Mangos 169.

Según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el fuego fue reportado alrededor de las 5:20 p. m. y se requirió la intervención de 26 unidades para controlar las llamas.

La emergencia ocurrió a pocos metros de los colegios Innova Schools y Palmer, lo que motivó la rápida respuesta de las autoridades educativas. La DRELM exhortó a los directores, docentes y familias a “mantener la calma, priorizar la seguridad de los estudiantes y acatar las disposiciones de Defensa Civil, la Policía Nacional y los Bomberos”.

Por su parte, EsSalud informó que el Hospital Aurelio Díaz Ufano atendió a una menor con signos de asfixia producto de la inhalación de humo. No se reportaron más heridos.

Las autoridades continúan realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio .