El reciente atentado con una granada a la discoteca ‘Xanders’ en San Juan de Lurigancho (SJL), que dejó 15 personas heridas el viernes pasado, evidencia la situación crítica en materia de seguridad ciudadana que vive el distrito más habitado de Lima. El ataque registrado minutos antes del concierto de ‘Los Cómplices de la Cumbia’, cuyo vocalista es Sergio Romero, conocido como ‘Chechito’, motivó una reunión entre la municipalidad distrital y el Ministerio del Interior (Mininter).

El último sábado, Vicente Romero, ministro del Interior, se reunió con el alcalde de SJL, Jesús Maldonado. El burgomaestre declaró a El Comercio que el ministro le informó sobre el despliegue de 250 policías en su distrito para intensificar el patrullaje, operativos contra bandas criminales y capturar a los sujetos que perpetraron el ataque contra la discoteca ‘Xanders’.

Del contingente policial desplegado, 100 agentes pertenecen a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) y 150 a la División Policial de SJL. Además, el titular del Mininter dispuso que toda la Unidad de Servicios Especiales (USE) del Potao se encargue de reforzar los servicios permanentes, así como el despliegue de personal de inteligencia e investigaciones de la PNP.

Sin embargo, Maldonado señaló a este Diario que esta medida de seguridad se ha aplicado anteriormente en su distrito de infructuosamente , porque es solo una estrategia temporal.

Hasta el lugar llegaron 5 unidades de bomberos para atender la emergencia. Según pericias preliminares la explosión correspondería a la detonación de una granada por la presencia de esquirlas en los cuerpos de los heridos. Video: Fuentes de El Comercio

“Mientras está el contingente especial de policías, no hay atentados ni amenazas y el distrito puede marchar en paz. Pero cuando se van, los delincuentes salen más voraces. Por eso, solicité al ministro que el incremento de agentes de la policía en el distrito sea permanente. Respondió que hará un esfuerzo para que así sea, pese a las dificultades presupuestales”, detalló Maldonado.

Por esa razón, Maldonado solicitó al ministro Romero que el Ejecutivo “declare en emergencia” a SJL y que “las fuerzas armadas salgan a patrullar el distrito” . “No hay forma de tener más agentes policiales que disuadan la inseguridad de distrito. En barrios como Huáscar o Bayóvar, el cobro de cupos y delincuencia han desplazado a la Policía. Pero sí existen miembros de las Fuerzas Armadas en los cuarteles que puedan darnos seguridad”, agregó.

Maldonado asegura que la presencia de militares en las calles de su distrito serviría como agente disuasivo de la presencia de delincuentes. Sin embargo, según el burgomaestre, el ministro Romero consideró como innecesaria la aprobación de esta medida.

Cabe recordar que, hasta el día de hoy, se ha registrado 80 víctimas de sicariato en SJL este año.

El comunicado de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho | Facebook

Así también, el alcalde de SJL ofreció al titular de Mininter un local en la zona de Campoy para la eventual implementación de un centro de flagrancia, a fin de que allí se procesen judicialmente diversos actos delictivos y se “condene inmediatamente a un delincuente ante la flagrancia de delito”.

Esta medida réplica el espíritu de las unidades de flagrancia, que albergan en un mismo local a representantes de cuatro instituciones para una máxima celeridad en los procesos: Poder Judicial (jueces), Ministerio Público (fiscales), la Policía Nacional (efectivos) y Ministerio de Justicia (abogados de la defensa pública). Este modelo de justicia rápida buscar reducir las pérdidas de tiempo por trámites y traslados de un lugar a otro del personal de las entidades y de los mismos investigados.

Maldonado indicó que el ministro Romero respondió que tomará en cuenta el ofrecimiento .

Por otra parte, el alcalde Maldonado informó que este miércoles a las 4 p.m. se realizará una marcha en la estación Caja de Agua de la Línea 1 para que que la “presidenta Dina Boluarte y sus ministros tomen en cuenta a SJL y determinen medidas efectivas” frente a los altos índices de delincuencia que sufren los vecinos de su distrito.

Ministro de Salud pide facultades legislativas para crear la policía de Orden y Seguridad

El ministro de Salud, César Vásquez, reconoció que el país vive un clima de inseguridad grave al comentar sobre el atentado a la discoteca Xanders. “La delincuencia está afectando a todos los distritos de Lima e incluso en el interior del país hay olas de delincuencia fuerte. El Gobierno ya informará y brindará las medidas y acciones que tomará ”, afirmó Vásquez.

En esa línea, demandó al Congreso que otorgue al Ejecutivo las facultades legislativas para implementar medidas más efectivas para combatir la delincuencia, como la creación de la policía de Orden y Seguridad.

“Necesitamos actuar fuerte, con principio de autoridad, que se note que a este Gobierno no le tiembla la mano para parar esta ola delincuencial. El marco legal nos falta para que se pueda crear esta policía especial, y está en manos del Congreso que nos pueda autorizar para que el Gobierno asuma el rol como quiere hacerlo”, enfatizó.

La "Policía del orden y seguridad" realizaría labores de patrullaje, intervención de personas y vehículos, apoyo en la descongestión y redireccionamiento vehicular y otras funciones relacionadas la prevención de la delincuencia. (Foto: Andina)

Al respecto, el alcalde Maldonado refirió que, en la medida que el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo no se aplica porque su reglamento no ha sido aprobado, no es una una estrategia útil para combatir los niveles actuales de delincuencia que azotan a SJL.

Es oportuno señalar que, en su Mensaje a la Nación, la presidenta anunció la creación de una ‘o para la implementación de la policía del orden y seguridad, voy a tener más muertos en mi distrito . Necesitamos soluciones y respuestas inmediatas para los vecinos. Quiero evitar otro derramamiento de sangre que enlute a más familias”, detalló Maldonado.

Es oportuno señalar que, en su Mensaje a la Nación, la presidenta Dina Boluarte anunció la creación de una ‘Policía del orden y seguridad’ para incorporar a miles de jóvenes peruanos a las actividades policiales. La propuesta se presentó mediante el proyecto de Ley N° 05633/2023. El ministro Romero insistió en que con esta medida se podrá cubrir el déficit de policías, que se estima en 50.000 agentes, y dar oportunidad a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

Sin embargo, especialistas en seguridad, ex autoridades del sector Interior y exdirectores de la PNP expresaron a El Comercio su preocupación por una propuesta que reduce al mínimo los requisitos y preparación del personal que enfrentará a una delincuencia cada vez más especializada.

El general PNP (r) y exministro del Interior Remigio Hernani arguyó que la lucha contra la delincuencia requiere apostar por la especialización. “La policía necesita lo mejor. Si aún con los dos años de instrucción para suboficiales y cinco años para los oficiales hay malos elementos que desprestigian la institución, qué será con estos señores que no tienen alicientes y gozarían de menores derechos que la policía?”, cuestionó.

'Chechito' y su orquesta se presentaron un día después del atentado

Luego del lamentable episodio que pudo acabar con su vida el viernes, el cantante Sergio Romero, ‘Chechito’, se presentó con su orquesta ‘Los Cómplices de la Cumbia’ en el local ‘Isla Trapiche’ un día después del atentado. No se registraron ataques.

A inicios de agosto, los miembros del conjunto musical anunciaron que se retiraban de los escenarios tras recibir amenazas extorsivas, de muerte y la exigencia de pagos de cupos. Romero reveló que sicarios extranjeros le exigían la suma de 300 mil soles para no atentar contra su integridad y la de sus familiares. Pese a ello, en setiembre retomó las presentaciones en vivo.

Por otra parte, la semana pasada, la orquesta ‘Los Cómplices de la Cumbia’ denunció en Instagram que cuentas falsas pedían dinero a seguidores a cambio de videos personalizados o saludos durante los conciertos.