En San Juan de Lurigancho, una madre de familia denuncia que su menor hija de 13 años huyó, por tercera vez de su casa, tras conocer en el 2022 a un hombre de 33 años a través de juegos en línea.

La familia de la escolar afirma que este sujeto identificado como Elvis Jesse Puma Tinoco le dijo que iba a cuidarla, por los supuestos abusos que ocurren en casa.

“Mi hija empezó a conversar desde el año pasado, en el mes de febrero, por un juego (Free Fire). El hombre llamaba a mi niña por el celular, le decía que era su hija, pero todo era mentira”, dijo la mamá para ATV Noticias.

El matinal señala que la menor se quedaba hasta la madrugada para conversar con el sujeto.

“Mi esposo me dice, levántate y ve a tu hija lo que está haciendo en la cocina. Le quito el celular y veo las conversaciones que tuvo con ese hombre. Le decía ‘eres mi niña’, ‘te amo’, ‘eres mi gatita’”, dijo la madre.

En tanto, Puma Tinoco respondió con un audio amenazador. “Yo no tengo miedo a nada ni a nadie. Me tiene sin cuidado, piensa bien lo que vas a hacer. Por si acaso, maleate a lo que te va a pasar si llegan a averiguar si ella no está conmigo. Que pongan los mensajes, pongan lo que quieran, no sabes con quien te metes”.

La mamá de la escolar contó que el hombre la bloqueó y no se encuentra en la dirección que figura en la Reniec.

Señalo que la comisaría de Zárate pasó su denuncia a la Fiscalía y tiene que volver en 15 días. “La Policía me dijo cómo quieres que busque sino hay ninguna dirección”.

Pide a su menor hija que regrese con ella y a las autoridades más apoyo para resolver su denuncia.