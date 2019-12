Una madre de familia de 39 años acusó que su expareja, Juan Carlos Salazar Ramón, intentó ahorcarla cuando ella trabajaba con su mototaxi en Canto Rey, en el distrito de San Juan de Lurigancho, pese a que él tiene un orden de restricción judicial y cinco denuncias en su contra por agresión física y psicológica.

“Yo soy mototaxista. Él me ha interceptado con su moto y me ha intentado ahorcar. Me ha agarrado del brazo para no poder escaparme. Entonces yo he visto pasar a un patrullero y lo los he llamado para pedirle auxilio”, contó en declaraciones a 90 Matinal. “Él me ha dicho claramente que si me ve con otra persona me va a matar”, agregó.

Asimismo, detalló que pese a que asentó la denuncia en la comisaría de Canto Rey ningún fiscal quiso tomar su caso. “Ha venido la fiscal Jenny Cabrera a tomarme mi manifestación, sin embargo ella me refiere y me dice que si no hay golpe no va a tomar mi caso. Entonces me manda con la fiscal Juliana Miranda de la 4ta Fiscalía Provincial Corporativa del Primer Despacho, quien me indicó vía telefónica que si no hay golpe tampoco iba asumir. ¿Entonces, en qué momento asumen, cuándo esté muerta?", aseveró la agraviada.

Asimismo, el matinal dio a conocer que Juan Carlos Salazar habría creado cuentas falsas en las redes sociales para comunicarse con los familiares de la denunciante y también revisar lo que ella hace y deja de hacer. “No puedo vivir tranquila, es la quinta vez que lo denuncio. Le pido ayuda a la ministra de la Mujer porque mis hijos están desamparados solo me tienen a mí”, indicó.

Tras casi nueve horas desde que asentó la denuncia, la mujer pasó por el examen del médico legista, según informó el citado medio. Asimismo, se conoció que Juan Carlos permanece detenido en la comisaría de Canto Rey para las investigaciones correspondientes.

