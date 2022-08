Una mujer provocó un incendio al interior de su vivienda para evitar ser desalojada de su predio, en San Juan de Lurigancho. La propietaria alegó que tiene todos los papeles en regla, sin embargo, una presunta deuda no cumplida con el banco sería el motivo por el cual se le pide que deje el lugar.

De acuerdo a información de ATV Noticias, el incidente ocurrió el último viernes, 27 de agosto, en el asentamiento humano Proyectos Especiales II (Canto Grande).

La propietaria fue identificada como Bertha Romero Fernandez (71) y quien inició el fuego al interior del predio fue su hija, Janeth Delgado Romero.

“En mi desesperación prendí mi balcón, hasta yo me he quemado. Desde el año 2018 ella (la mamá) ya no tiene deuda en el banco, pero el banco nos denunció y afirmó que nosotros todavía debíamos... dentro del expediente están los voucher y la carta no adeudo”, contó Janeth.

Predio vendido

Se explicó que la vivienda habría sido vendida por el banco (pese a que la familia alega que se pagó la deuda) y la nueva propietaria acudió a reclamar el predio con policías.

Esto desencadenó en un desalojo, mismo que fue impedido por la mujer y sus familiares tras desatar un incendio al interior del inmueble.

Según imágenes, se incendiaron algunos objetos al interior de la casa para evitar que se concrete el desalojo. Vecinos de Bertha salieron de sus inmuebles para respaldar la causa

Se indicó que Bertha es una comerciante que tiene un puesto en el mercado y se gana la vida a diario con las ganancias que genera en su local.

“Lamentablemente este juicio ha sido mal conducido por el 17° Juzgado Civil Comercial de Lima... La señora tenía una deuda con el banco Scotiabank de 75 mil soles pero pagó todo y el banco le entregó una carta de no adeudo”, explicó una persona allegada a Bertha.

La deuda es del 2015 y, presuntamente, esta fue cancelada en 2018. El desalojo no se concretó dado el alboroto ocasionado, además, la mujer se descompensó y fue conducida a un hospital.

