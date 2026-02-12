San Juan de Lurigancho: Policía incauta 850 mil dólares falsificados en taller clandestino

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho donde allanó un taller clandestino dedicado a la falsificación de moneda extranjera. Durante la intervención se decomisaron 850 mil dólares falsificados que estaban listos para su distribución internacional.

El inmueble intervenido estaba ubicado en el tercer piso de una vivienda del jirón César Vallejo. Agentes policiales ingresaron al lugar cuando los implicados se encontraban en la última fase del proceso de fabricación de billetes estadounidenses falsos.

El director de la Dirincri, teniente general Manuel Lozada, informó que el dinero ilegal iba a ser enviado a países como Ecuador y Chile, lo que evidencia una red de circulación internacional de moneda falsificada.

Policía incauta 850 mil dólares falsificados en taller clandestino en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video)

Durante el operativo fueron detenidos Luis Chapoñan Salazar, Félix Chapoñan Salazar y Santiago Quispedán, presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Americanos de Zárate”.

Según las investigaciones preliminares, el traslado del dinero se realizaría mediante envíos postales y también utilizando “burriers”, hipótesis sustentada en los registros migratorios de los intervenidos.

La Dirección de la Policía Fiscal continúa con las diligencias para determinar el alcance de la organización y posibles conexiones internacionales.