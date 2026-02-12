San Juan de Lurigancho: Policía incauta 850 mil dólares falsificados en taller clandestino

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un operativo en el distrito de San Juan de Lurigancho donde allanó un taller clandestino dedicado a la falsificación de moneda extranjera. Durante la intervención se decomisaron 850 mil dólares falsificados que estaban listos para su distribución internacional.
