En San Juan de Lurigancho, en el asentamiento humano Tres Compuertas de Caja de Agua, la Policía Nacional del Perú liberó a un empresario que fue secuestrado el día domingo 5 de marzo, a las 5 de la tarde.

América Noticias mostró imágenes cuando los delincuentes ingresaron con armas de fuego al negocio de Waldo Galileo Salvatierra, de 51 años, dedicado al rubro de transporte. Segundos después, abordan un vehículo con rumbo desconocido.

“Me golpearon para no oponer resistencia. No recuerdo los lugares donde estaba”, dijo el agraviado.

Liberan a empresario tras secuestro

Los secuestradores se quedaron con el celular de su víctima lo que permitió a la PNP rastrearlos y capturarlos en la cuadra 16 de la avenida Los Alisos en San Martín de Porres.

Óscar Arriola, General PNP y director de la Dirincri, señaló los sujetos implicados son cuatro y de nacionalidad venezolana. Agregó que los facinerosos exigían a la familia del hombre la suma de 300 mil dólares.

Durante la intervención, se encontró la ropa del empresario y los vehículos en el que lo secuestraron

Los extranjeros están la sede de la Dirincri, en el Centro de Lima, donde continúan con las investigaciones del caso.