Una joven de 31 años de edad fue rescatada ayer por efectivos de la Policía Nacional de su vivienda, donde -según denunciaron sus familiares- fue encerrada por más de 20 años por su propio padre, identificado como Elvio Jesús Huamán (55). Ellos ocupan una vivienda de la Cooperativa Las Flores, en San Juan de Lurigancho.

La joven fue encontrada en condiciones deplorables sobre un camarote y cubierta con una manta. La familia sospecha que habría sufrido abuso sexual por parte de padre, por lo que fue trasladada por agentes de la comisaría de Caja de Agua al médico legista. Sin embargo, sus problemas para comunicarse impidieron que fuera atendida, según informó América TV.

El medio indicó que el sujeto fue denunciado por presunta agresión sexual contra su hija por la madre de esta, quien no podía ver a su hija desde hace un mes. La pareja tiene otra hija de 28 años de edad, quien no pudo ser ubicada por el medio.

Una testigo, quien se presentó como pariente de la familia, contó que dejaron de ver a la joven rescatada cuando esta tenía entre 8 y 9 años, pues ya no asistía al colegio. También relató que la madre y sus hijas vivían amenazadas por Huamán con un arma. Este se negó en todo momento a que las autoridades inspeccionen su vivienda, que se encontraba sucia y desordenada.

Sujeto mantuvo encerrada a su hija por 20 años https://www.americatv.com.pe/

“Eran bien cohibidos, nunca había cercanía, no asistían a los cumpleaños, nada, no se juntaban con nosotros. [Mi prima] tiene partida de nacimiento, pero la policía ha verificado que no tiene DNI, no está registrada”, señaló. Al parecer, el sujeto no dejaba salir a su hija argumentando que padecía alteraciones mentales.

En un principio Huamán fue enmarrocado y trasladado a la comisaría del lugar. Sin embargo, el medio informó que el sujeto salió y está en calidad de citado por el Ministerio Público.

Mientras tanto, la joven rescatada fue trasladada al Hospital Cayetano Heredia. Los familiares solicitaron la intervención del Ministerio de la Mujer para que la madre y sus hijas puedan recibir ayuda psicológica.