Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular. La victima identificada como Flor Margarita Bolívar Pinares, estudiante de Psicología, fue atacada cuando regresaba de sus clases y se dirigía al cuarto que alquilaba. El hecho ocurrió exactamente en el jirón Berlín de la urbanización 5 de Noviembre, San Juan de Lurigancho.

Según imágenes difundidas por una cámara de seguridad, la joven aparece caminando por el jirón Berlín (zona cercana a la estación Bayóvar de la Línea 1 del Metro), luego de unos 15 segundos apareció un hombre que llevaba gorro, polera y shorts, y comenzó a seguirla por la misma vía.

Según algunos testigos y el registro de las cámaras, el sujeto habría intentado arrebatarle sus pertenencias y la estudiante se resistió al asalto. Durante el ataque, el agresor utilizó un cuchillo y la hirió en el cuello.

Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

Tras el robo, el sujeto huyó por la misma vía por la que había llegado, mientras la joven logró avanzar algunos metros para pedir ayuda, pero perdió el conocimiento y falleció en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuente policiales determinaron que la víctima presentaba cortes profundos en diversas partes del cuerpo producidos por un arma blanca. Las cámaras de seguridad serán clave para hallar al responsable del crimen.

Además, la cámara registró el paso de una mototaxi por los alrededores. Vecinos de la urbanización 5 de Noviembre señalaron que este vehículo podría estar relacionado con el asalto.

Los ciudadanos de la zona también expresaron su preocupación por los robos que, según dijeron, ocurren con frecuencia en los alrededores de la estación Bayóvar.

Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / "América Noticias")

Flor Margarita Bolívar Pinares era natural de Cotabamba, de la región Apurímac, y vivía en Lima desde hace tres años. Cursaba la carrera de Psicología y, de acuerdo con la información difundida, estaba a dos años de culminar sus estudios universitarios.

La investigación quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Canto Rey. Los agentes revisan las imágenes de las cámaras de seguridad, recogen testimonios y analizan las características y la placa de la mototaxi registrada en la zona.