Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular en San Juan de Lurigancho. (Foto: Captura de video / "América Noticias")
Por Redacción EC

Una joven universitaria de 20 años fue asesinada tras resistirse al robo de su celular. La victima identificada como Flor Margarita Bolívar Pinares, estudiante de Psicología, fue atacada cuando regresaba de sus clases y se dirigía al cuarto que alquilaba. El hecho ocurrió exactamente en el jirón Berlín de la urbanización 5 de Noviembre, San Juan de Lurigancho.

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