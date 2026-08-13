Balacera durante cumpleaños en Pamplona Alta deja tres heridos. Foto: Captura de video/AméricaTV
Balacera durante cumpleaños en Pamplona Alta deja tres heridos. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Una balacera registrada durante la madrugada dejó tres personas heridas mientras participaban en una fiesta de cumpleaños realizada en plena vía pública, en el distrito de San Juan de Miraflores.

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