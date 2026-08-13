Una balacera registrada durante la madrugada dejó tres personas heridas mientras participaban en una fiesta de cumpleaños realizada en plena vía pública, en el distrito de San Juan de Miraflores.

El ataque ocurrió en la zona 12 de Noviembre, ubicada en el sector de Pamplona Alta, donde los vecinos habían instalado un toldo en la calle para celebrar la reunión.

De acuerdo con los testigos, los agresores llegaron a bordo de una motocicleta, se ubicaron a un lado de la vía y comenzaron a disparar directamente contra el grupo de asistentes.

Tres heridos tras balacera en una fiesta en SJM. Foto: Captura de video/AméricaTV

Tres personas resultaron heridas por los disparos

Entre los heridos se encuentra un comerciante dedicado a la venta de aves en el mercado San Jesús de la zona, según fuentes policiales.

Tras el ataque, los asistentes auxiliaron a los afectados y trasladaron a uno de ellos en un vehículo de transporte público para que recibiera atención médica.

Los testigos señalaron que uno de los agraviados recibió un impacto de bala en el cuello. Otra víctima presentó heridas de proyectil en el fémur y la mano, mientras que el tercer afectado sufrió un rozón de bala en la cabeza.

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El inmueble donde se desarrollaba la celebración corresponde a la vivienda de uno de los vecinos del sector. Tras el ataque, la zona fue resguardada para permitir el trabajo de los peritos.

Policía investiga el móvil del ataque

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil de la balacera y tampoco han determinado quién era el objetivo de los disparos.

Peritos de criminalística realizaron las primeras diligencias para recoger evidencias balísticas y establecer cómo se produjo el ataque.

La investigación quedó a cargo de unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, que buscan identificar a los responsables.

Como parte de las diligencias, los investigadores analizarán las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores de la zona 12 de Noviembre.

Las imágenes podrían permitir reconstruir el recorrido de los atacantes y establecer la ruta que utilizaron para escapar después de efectuar los disparos.

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