Más de 200 familias de Pamplona Alta, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores, pasaron su primera noche al aire libre luego del devastador incendio que arrasó más de 80 viviendas el sábado por la tarde. El siniestro se desató en la zona Virgen del Buen Pastor y consumió alrededor de 3,000 metros cuadrados, dejando decenas de damnificados que, entre lágrimas y cenizas, intentan reconstruir sus vidas.

El fuego, que comenzó cerca de las 4:30 p. m. en la avenida El Centenario, habría sido agravado por la presencia de un almacén clandestino de pirotécnicos, según versiones de los propios bomberos. Las explosiones generadas por el material inflamable dificultaron el control de las llamas, que se extendieron rápidamente entre viviendas precarias de madera y triplay. La baja presión de agua en los hidrantes complicó aún más la emergencia, que duró más de cuatro horas.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron fallecidos, aunque varias personas resultaron heridas por quemaduras e inhalación de humo, informó el Ministerio de Salud.

“ Hasta el cierre de la jornada se atendió a cuatro pacientes : dos con quemaduras leves y dos con síntomas por inhalación de humo”, señaló el viceministro de Prestaciones de Salud, Herbert Cuba.

Damnificados duermen en la calle tras voraz incendio en SJM. (Foto: Captura/América Noticias)

Durante la madrugada, las familias afectadas se refugiaron en carpas improvisadas y lozas deportivas, soportando el frío y la incertidumbre. “Solo salí con lo que tengo puesto. Lo único que pude rescatar fueron a mis hijos”, relató una madre mientras sostenía a su bebé entre frazadas.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al lugar junto a los ministros del Interior, Defensa, Vivienda y Mujer, para supervisar las labores de empadronamiento y atención inmediata. Arana pidió dejar de lado las diferencias políticas y trabajar unidos ante una tragedia de tal magnitud.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Durich Whittembury, anunció la entrega de bonos de arrendamiento de S/ 500 mensuales durante dos años, siempre que las zonas afectadas no sean consideradas de riesgo no mitigable.

Mientras tanto, las familias damnificadas piden ayuda solidaria. Requieren carpas, agua, alimentos no perecibles, pañales, ropa y medicamentos. Algunos vecinos, como Alexander (931614232) y una madre afectada (971315968), difundieron sus números para canalizar apoyo directo. Las autoridades municipales y organizaciones civiles exhortaron a coordinar la entrega de ayuda para evitar desorden en la distribución.

Número de emergencias

Existe el sistema SAMU de atención médica de urgencia opera durante las 24 horas y es gratuito. Para solicitar su ayuda solo debes marcar el 106.

También se cuenta con la Cruz Roja ante desastres naturales u otras crisis que pongan en peligro la salud, seguridad y vida puedes acceder a este servicio humanitario y gratuito llamando al 115.