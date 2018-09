Una universitaria fue asaltada esta mañana en San Juan de Lurigancho frente a un grupo de periodistas y de agentes del Serenazgo de ese distrito, quienes se negaron a intervenir al delincuente. La excusa de los serenos fue que el hecho había sucedido en el límite con El Agustino y que por tanto no era su jurisdicción.

La muchacha contó que el ratero le arranchó el celular cuando se disponía a bajar de un bus en el paradero de Acho. Ella andaba distraída respondiendo un mensaje a un primo.

En el video captado por el equipo de RPP se puede ver con nitidez al ratero huyendo por el río Rímac.

“Iba a bajar del carro y él me jaló el celular. Grité y nadie me ayudó", recordó. Entonces, dice, persiguió sola al ladrón hasta el río Rímac. "Me he caído, él me ha amenazado. 'No me sigas porque te va a ir peor', me ha dicho. El serenazgo no ha hecho nada, me dijeron que no se ocupaban de ese lugar, que no era su jurisdicción”, añadió la víctima.

Los testigos increparon a los agentes municipales, quienes insistieron en que ese era trabajo de los serenos de El Agustino. Frente a las cámaras, sin embargo, cambiaron de versión.

“Yo estaba a cargo de la maquinaria. Mi compañero me avisa y no me he percatado. No he escuchado”, aseguró uno de ellos.