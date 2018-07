El venezolano Erick Figueroa Méndez fue acusado por su ex empleadora de apropiarse de 15 mil soles. La agraviada y dueña de una avícola indicó que el extranjero huyó con el dinero, después de que lo mandara hacer un cobro a unos clientes.



Nancy Rumay denunció a través de las cámaras de América Noticias, que hace tres meses contrató al muchacho porque le pidió trabajo en su local de San Juan de Miraflores.



“Tenía como tres meses trabajando con nosotros. Ese día se lo mandó a cobrar… Era como medio día y no regresaba, fuimos a su casa y está como no habido”, expresó la víctima.



Desde aquella fecha, no sabe nada del ciudadano venezolano quien cambió su perfil de Facebook para no ser ubicado, incluso sus conocidos, que también trabajan con la denunciante, no saben nada de él. “Soy madre, entonces me pongo en el lugar de ellos y les doy trabajo como a cualquier persona, le brindamos toda la confianza pero con este individuo, ya no”, sentenció la empresaria.



Se supo que Figueroa Méndez llegó el año pasado a nuestro país y le comentó a la mujer, que necesitaba trabajo para mandarle dinero a sus familiares en Venezuela.