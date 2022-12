Un nuevo caso de inseguridad ciudadana se registró en San Luis luego que dos hermanas fueran interceptadas por un delincuente armado, quien intentó llevarse el dinero que minutos antes habían retirado del banco.

De acuerdo a una cámara de seguridad, el malhechor sorprendió por la espalda a una de sus víctimas y la empujó contra el suelo a fin de encontrar más rápido el botín.

“Por la parte trasera vino y me apuntó. Me empuja, me caigo y empieza a rebuscarme (…) Con la pistola me tiró dos cachazos en la cabeza”, relató la afectada a América Noticias.

La encañonan para intentar robarle dinero que retiró de banco

A pesar de los golpes, la víctima no logró soltar el dinero y fueron los gritos de auxilio que alertaron a los vecinos.

“De frente se fue contra ella. Ella tenía su celular y no se llevaron nada de eso”, dijo la hermana, quien asegura haber visto al delincuente en el mismo vehículo que utilizaron para regresar a casa.

Tras no lograr su objetivo, el malhechor escapó junto a su cómplice que llegó a bordo de una moto lineal. El hecho ya fue denunciado en la comisaria de Yerbateros y las víctimas esperan que las autoridades logren identificar a los responsables.

REVISA AQUÍ | Ate: un hombre falleció durante incendio en taller clandestino de pirotécnicos