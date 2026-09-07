El Centro Federado de Obstetricia y el Centro de Estudiantes de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron el presunto envenenamiento de gatos que habitaban en espacios compartidos por ambas escuelas profesionales de la sede de San Fernando.

A través de un comunicado, los estudiantes señalaron que los animales permanecían desde hace tiempo dentro de las instalaciones universitarias y recibían alimentación y cuidados de manera continua por parte de alumnos de Obstetricia y Nutrición, en coordinación con el Tercio Estudiantil Identidad Sanfernandina.

La representación estudiantil indicó que anteriormente ya se habían reportado situaciones relacionadas con la desaparición y sustracción de recipientes de alimento, implementos y otros elementos utilizados para el cuidado de los gatos. Según el comunicado, estos antecedentes y el reciente hallazgo generaron preocupación entre los estudiantes.

Asimismo, señalaron que anteriormente se habían denunciado presuntos casos de envenenamiento de animales dentro de la Facultad de Medicina San Fernando.

Ante esta situación, los representantes estudiantiles solicitaron a las autoridades competentes de la Facultad de Medicina realizar una investigación inmediata, transparente y exhaustiva para determinar las circunstancias de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

También pidieron adoptar medidas inmediatas de protección para los animales que permanecen dentro de las instalaciones universitarias, con el objetivo de prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo su integridad.

Solicitan mesa de diálogo

El Centro Federado de Obstetricia y el Centro de Estudiantes de Nutrición solicitaron además la apertura de una mesa de diálogo para abordar las necesidades y problemáticas de la sede, especialmente aquellas relacionadas con la protección y el bienestar de los animales que habitan en los espacios universitarios.

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En el comunicado, los jóvenes señalaron que la universidad debe constituir un espacio basado en el respeto, la convivencia y la responsabilidad colectiva, y pidieron que los hechos sean esclarecidos.

Finalmente, expresaron su solidaridad con las personas que se encargaron voluntariamente de alimentar y cuidar a los animales, así como con quienes enfrentan su pérdida. También reiteraron su pedido de esclarecimiento y de adopción de medidas para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

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