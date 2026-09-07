Estudiantes de San Marcos exigen investigar presunto envenenamiento de gatos en sede San Fernando. (Foto: Instagram / El Chico de las Noticias)
Estudiantes de San Marcos exigen investigar presunto envenenamiento de gatos en sede San Fernando. (Foto: Instagram / El Chico de las Noticias)
Por Redacción EC

El Centro Federado de Obstetricia y el Centro de Estudiantes de Nutrición de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) denunciaron el presunto envenenamiento de gatos que habitaban en espacios compartidos por ambas escuelas profesionales de la sede de San Fernando.

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