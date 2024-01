SMP: anciana robó 600 soles en productos dermatológicos de puesto en mercado

En San Martín de Porres, cámaras de seguridad grabaron a una anciana robando a un puesto en el mercado de Caquetá mercadería valorizada en 600 soles.

Imágenes de Canal N muestran a la adulta mayor cuando se acerca al puesto ambulatorio para luego, sigilosamente, coger el paquete para luego llevárselo a un pasaje en la zona.

La víctima contó que entre los productos estaban medias, bloqueadores solares y cremas dermatológicas que compró con mucho esfuerzo.

Más denuncias por robo

Este no sería el único delito cometido por la mujer. También es sindicada de robar 13 kilos de pechuga de pollo. “Rápido lo agarró, me he descuidado y la señora se lo llevó. Es pollo para dejar a cliente”, contó el afectado.

Los vendedores están preocupados por el robo. Exigen a las autoridades identifiquen y capturen a la responsable.