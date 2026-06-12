Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Policía investiga ataque armado que dejó una víctima mortal en San Martín de Porres. Foto: Captura de video/ América TV
Policía investiga ataque armado que dejó una víctima mortal en San Martín de Porres. Foto: Captura de video/ América TV
Por Redacción EC

Un violento ataque armado ocurrido durante la madrugada en San Martín de Porres dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida. El hecho se registró en la urbanización Barrio Obrero, una zona comercial ubicada a pocos metros del mercado Caquetá.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.