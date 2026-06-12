Un violento ataque armado ocurrido durante la madrugada en San Martín de Porres dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer gravemente herida. El hecho se registró en la urbanización Barrio Obrero, una zona comercial ubicada a pocos metros del mercado Caquetá.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen habría sido perpetrado por delincuentes que se movilizaban en motocicletas y no se descarta que se trate de un presunto ajuste de cuentas.

Crimen en San Martín de Porres: investigan asesinato a balazos cerca del mercado Caquetá. Foto: Captura de video/ América TV

La víctima mortal, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, recibió hasta siete impactos de bala durante el ataque y falleció en la escena debido a la gravedad de las heridas.

Durante el ataque también resultó herida Karina Melva Quispe Vallejos, de 41 años. La mujer recibió ayuda inmediata y fue trasladada de emergencia al Hospital Cayetano Heredia. Fuentes policiales indicaron que permanece internada en estado crítico mientras recibe atención médica especializada.

Policía investiga un presunto ajuste de cuentas

Efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

Los agentes realizaron la recopilación de evidencias biológicas y balísticas, mientras que peritos de Criminalística acordonaron la zona para preservar la escena del crimen y analizar los indicios encontrados.

Hasta el momento, las autoridades manejan como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas, aunque las investigaciones continúan para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Vecinos exigen mayor seguridad en la zona

Tras el ataque, vecinos y comerciantes de la urbanización Barrio Obrero expresaron su preocupación por el incremento de hechos violentos en los alrededores del mercado Caquetá.

Sicarios en motocicleta matan a un hombre y hieren a una mujer en San Martín de Porres. Foto: Captura de video/América TV

Los residentes solicitaron mayor presencia policial y reforzar los patrullajes, al considerar que la zona registra una alta afluencia de personas durante gran parte del día.