Un crimen a plena vía pública enlutó nuevamente a Lima Norte. Alexis Walter Vargas Alarcón, de 24 años, fue asesinado a balazos mientras conducía su vehículo en la urbanización Santa Rosa, distrito de San Martín de Porres, la noche del viernes 5 de septiembre.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el seguimiento de una motocicleta al auto de la víctima. En las imágenes se observa cómo el copiloto extrajo un arma de fuego y disparó a quemarropa contra Vargas Alarcón, provocando su muerte inmediata.

Vecinos de San Martín de Porres alertaron a la Policía tras escuchar varios disparos en la zona. (Foto: GEC)

Tras el ataque, el sicario descendió del automóvil y abordó la motocicleta conducida por su cómplice, con quien huyó del lugar a toda velocidad. El violento hecho ocurrió cerca al conocido Puente Camote.

Alertada por vecinos que escucharon los disparos, la Policía Nacional activó un ‘Plan Cerco’ que permitió detener al presunto conductor de la motocicleta a pocas cuadras de la escena del crimen. El intervenido fue trasladado a la Comisaría de Sol de Oro, donde permanece bajo investigación.

En el interior del vehículo, con placa Z6W-098, los testigos hallaron a la víctima con un impacto de bala en el rostro. Posteriormente, amigos y familiares expresaron su pesar a través de redes sociales, donde recordaron a Vargas Alarcón como un joven devoto del Niño Jesús de Praga.

Hipótesis inicial del asesinato en San Martín de Porres apunta a un ajuste de cuentas, aunque no se descarta otra motivación. (Foto: GEC)

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a un posible ajuste de cuentas; sin embargo, tampoco se descarta que la víctima estuviera realizando un servicio de taxi por aplicativo y que haya sido atacada por un pasajero. Las diligencias se encuentran en curso para esclarecer el móvil del crimen y dar con el paradero del autor de los disparos.

