Esta madrugada, en el distrito de San Martín de Porres, el hallazgo de una granada en la vía pública generó tensión en la zona. El explosivo tipo piña fue dejada en un concurrido paradero de combis y colectivos ubicado por delincuentes frente al mercado Unicachi.

Según las primeras informaciones, el hecho estaría relacionado con presuntos actos de extorsión contra colectiveros que operan en el sector.

El artefacto explosivo fue encontrado en un paradero utilizado diariamente por transportistas y pasajeros. Foto: Captura de video/Panamericana

De acuerdo con versiones recogidas en la zona, los colectiveros habrían dejado de pagar entre 5 y 10 soles diarios por cupos, situación que habría provocado represalias por parte de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.

El hecho viene siendo evaluado por las autoridades, que investigan si el explosivo fue dejado como advertencia.

UDEX realizó detonación controlada del explosivo

Tras reportarse el hallazgo, personal especializado de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegó al lugar y ejecutó una detonación controlada para neutralizar el peligro.

Posteriormente, agentes policiales realizaron una inspección en los alrededores ante la posibilidad de encontrar otros artefactos explosivos; sin embargo, no se hallaron elementos adicionales.

Luego de varias horas de trabajo policial y peritajes, el tránsito y las actividades en el paradero volvieron gradualmente a la normalidad.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

Si eres testigo o víctima de un delito, la Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. Solo debes marcar el 105. También cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506.

Asimismo, es posible acudir a la comisaría del sector para realizar la denuncia de rigor.

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