Resumen

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El artefacto explosivo fue encontrado en un paradero utilizado diariamente por transportistas y pasajeros. Foto: Captura de video/Panamericana
El artefacto explosivo fue encontrado en un paradero utilizado diariamente por transportistas y pasajeros. Foto: Captura de video/Panamericana
Por Redacción EC

Esta madrugada, en el distrito de San Martín de Porres, el hallazgo de una granada en la vía pública generó tensión en la zona. El explosivo tipo piña fue dejada en un concurrido paradero de combis y colectivos ubicado por delincuentes frente al mercado Unicachi.

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