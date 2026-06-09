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Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)
Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

La policía capturó a cuatro presuntos extorsionadores de nacionalidad venezolana, acusados de atentar contra el conductor de la empresa Etupsa el pasado 6 de junio, en San Martín de Porres,

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