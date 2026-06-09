La policía capturó a cuatro presuntos extorsionadores de nacionalidad venezolana, acusados de atentar contra el conductor de la empresa Etupsa el pasado 6 de junio, en San Martín de Porres,

Los delincuentes, presuntos extorsionadores y sicarios, fueron trasladados a la comisaría del sector para iniciar con la diligencias del caso e iniciar el proceso de investigación.

Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)

El crimen vinculado a este caso fue contra un conductor de la empresa de transporte público Etupsa (Línea 1/Ruta 73) luego de recibir varios impactos de bala. Los delincuentes dispararon cuando el vehículo se encontraba en el paradero conocido como “Las Vaquitas”, ubicado en la avenida 12 de Octubre.

En el lugar donde fueron detenidos los delincuentes se encontró un arma blanca con varios casquillos de balas, dispositivos electrónicos y documentos de identidad. Estos elementos serán clave para el seguimiento del caso.

Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)

Chofer baleado en San Martín de Porres

Una víctima más de la extorsión. El chofer de Etupsa murió luego de recibir varios impactos de bala el pasado sábado 6 de junio en el distrito de San Martín de Porres.

Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)

Según testigos de la zona, los delincuentes dispararon varias veces contra la unidad, al menos ocho disparos se escucharon durante el ataque. Los asesinos interceptaron el bus de transporte público y atacaron de forma directa contra el chofer. La Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de emergencia acudieron al lugar para auxiliar a la víctima e iniciar las diligencias de ley.

Detienen a cuatro extorsionadores extranjeros acusados de balear a un conductor de bus el sábado pasado. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el atentado, efectivos de la Policía Nacional del Perú y especialistas de criminalística se desplazaron hasta el lugar para asegurar y acordonar la escena. Los peritos realizaron el recojo de casquillos de bala y el levantamiento de evidencia que permitió proceder con las investigaciones.