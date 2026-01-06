El Primer Despacho de la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte consiguió que se imponga una sentencia de tres años de prisión contra el policía Fernando Díaz, por el delito de actos de crueldad contra animales domésticos.

El caso ocurrió en el distrito de San Martín de Porres y tuvo como agraviadas a las propietarias de dos perros.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

De acuerdo con el Ministerio Público, durante el juicio oral se acreditó que el sentenciado colocó sustancias tóxicas en el frontis de una vivienda ubicada en la urbanización Vipol de Naranjal.

Los animales, identificados como Sasha y Bobby, ingirieron el veneno. Uno de ellos murió de manera inmediata, mientras que el otro logró sobrevivir tras recibir atención veterinaria.

🚨#FiscalíaLogra | Fiscalía de Lima Norte logró sentencia condenatoria para efectivo policial por el delito de actos de crueldad contra animales domésticos en agravio de los propietarios de dos canes, en San Martín de Porres. Según la acusación presentada por la Sexta Fiscalía… pic.twitter.com/SjeiAoamvy — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 5, 2026

La fiscal adjunta provincial Rosa Calderón Romaní sustentó la acusación con diversos medios probatorios. Entre ellos figuraron la denuncia policial, las declaraciones de las dueñas de las mascotas y del médico veterinario, así como registros de cámaras de seguridad y la inspección técnico policial.

Tras la evaluación del caso, el juzgado también dispuso la inhabilitación definitiva del condenado para la tenencia de animales domésticos. Asimismo, ordenó el pago de S/ 2.100 por concepto de reparación civil a favor de las agraviadas, informó la Fiscalía.