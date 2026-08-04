Un hombre fue hallado sin vida durante las primeras horas de la mañana en el Programa de Vivienda Santa Bárbara, ubicado en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El descubrimiento generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de Serenazgo acudieron al lugar para acordonar la escena e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

De acuerdo con información policial, fueron los propios vecinos quienes encontraron el cadáver cuando salían de sus viviendas para iniciar sus actividades diarias. Los residentes comunicaron el hallazgo al Serenazgo y a los efectivos de la comisaría de Pro, quienes llegaron al lugar para confirmar el deceso y preservar la escena mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Según indicaron los vecinos de la zona, el cuerpo no presentaba impactos de bala visibles, aunque serán las pericias las que determinen la causa de la muerte.

Vecinos denuncian inseguridad y falta de alumbrado

Tras el hallazgo, los habitantes del Programa de Vivienda Santa Bárbara expresaron su preocupación por las condiciones de inseguridad que enfrentan diariamente. Los vecinos señalaron que la escasa iluminación y la ausencia de cámaras de videovigilancia convierten a la zona en un punto vulnerable para la comisión de delitos.

Además, advirtieron que en los alrededores funcionan instituciones educativas, por lo que estudiantes y familias deben transitar por calles con poca iluminación, especialmente durante las primeras horas de la mañana y al anochecer.

Hallan el cadáver de un hombre en Chuquitanta, San Martín de Porres: Policía investiga las causas de la muerte. Foto: Captura de video/AméricaTV

Asimismo, los residentes solicitaron a las autoridades la instalación de cámaras de videovigilancia conectadas a la central de Serenazgo, así como la ejecución de obras de infraestructura, entre ellas pistas, veredas y luminarias.

Al mismo tiempo, demandaron el incremento de los patrullajes policiales para prevenir hechos delictivos y evitar que la zona continúe siendo utilizada para el abandono de personas u objetos en la vía pública.

Peritos trasladan el cuerpo a la morgue de Lima

Peitos de criminalística y especialistas de medicina legal realizaron las diligencias de ley en el lugar del hallazgo y recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la morgue de Lima, donde se practicará la necropsia que permitirá determinar la causa del fallecimiento e identificar plenamente a la víctima, en caso sea necesario.



