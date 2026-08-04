Hallan el cadáver de un hombre en Chuquitanta, San Martín de Porres: Policía investiga las causas de la muerte. Foto: Captura de video/AméricaTV
Hallan el cadáver de un hombre en Chuquitanta, San Martín de Porres: Policía investiga las causas de la muerte. Foto: Captura de video/AméricaTV
Por Redacción EC

Un hombre fue hallado sin vida durante las primeras horas de la mañana en el Programa de Vivienda Santa Bárbara, ubicado en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres (SMP). El descubrimiento generó preocupación entre los vecinos, quienes alertaron de inmediato a las autoridades.

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