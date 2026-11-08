Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en la avenida Prolongación Naranjal, en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. Los restos de la víctima fueron encontrados entre la maleza de una chacra.

Según el reporte de RPP, el lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima, identificada como Yastelin Torres Común, presenta características de difícil acceso, debido a que cuenta con caminos de trocha y se encuentra rodeado de terrenos agrícolas.

De acuerdo a la declaración de la madre de la víctima, la joven había salido la noche del sábado para participar en una reunión con amigos y conocidos de la zona. Alrededor de la medianoche, se comunicó con ella para informarle que todavía permanecía en el encuentro. Sin embargo, horas después, sus familiares recibieron la trágica noticia.

Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y peritos de criminalística para iniciar las diligencias de ley y el levantamiento del cadáver.

Durante las primeras diligencias, los agentes policiales encontraron una motocicleta negra cerca a al lugar del hallazgo. El conductor del vehículo fue intervenido y trasladado a la Comisaría de Pro, donde quedó detenido mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Según los familiares, el hombre, que responde al nombre de Sebastián Yauri de 27 años, pretendía desde hace varios meses a la joven.

Durante las primeras diligencias, los agentes policiales encontraron una motocicleta negra cerca a al lugar del hallazgo. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )

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Asimismo, según información de la PNP, el cuerpo presentaba indicios de violencia sexual. No obstante, las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades deberán establecerse mediante las investigaciones.

Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )

Cabe resaltar que el presunto sospechoso del crimen asistió junto a Yastelin a la reunión y se ofreció a llevarla a su casa en su motocicleta; sin embargo, la habría trasladado hasta una zona alejada de la ciudad, donde fue hallada sin vida.

Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )

“La trajeron con engaños, le dijeron que la iban a llevar a su casa y en vez de llevarla a su casa la trajeron para acá. Eso es algo inaudito. Mi amiga forcejeó y terminó ahorcada y muerta... Era una salida de puras mujeres y el chico le escribió diciendo que era su cumpleaños y, como estaba solo, ya lo trajimos porque era un amigo de ella. No pensábamos que fuera a hacer esto”, señaló una amiga de la víctima a RPP.