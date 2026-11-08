Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )
Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. (Foto: Violeta Ayasta / @photo.gec )
Por Redacción EC

Una joven de 20 años fue hallada sin vida la mañana del domingo 8 de noviembre en un descampado, ubicado en la avenida Prolongación Naranjal, en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres. Los restos de la víctima fueron encontrados entre la maleza de una chacra.

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