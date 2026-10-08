Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)
Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un policía en situación de retiro fue asesinado a balazos luego de resistirse al robo de su camioneta. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Tantamayo y Los Sauces en San Martín de Porres, donde el exintegrante de la institución se encontraba al volante de su vehículo.

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