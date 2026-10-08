Un policía en situación de retiro fue asesinado a balazos luego de resistirse al robo de su camioneta. El crimen ocurrió en el cruce de las avenidas Tantamayo y Los Sauces en San Martín de Porres, donde el exintegrante de la institución se encontraba al volante de su vehículo.

Según informaron las autoridades locales, la víctima, identificada como Marcelino Llacchua Pacco de 63 años, al ver que delincuentes armados lo interceptaron para apoderarse de su unidad, intentó evitar el robo y repeler el ataque utilizando un arma de fuego. Sin embargo, durante el enfrentamiento recibió varios impactos de bala que provocaron su muerte.

La balacera también dejó a un segundo hombre herido, cuya identidad aún no ha sido identificada. La Policía informó que fue auxiliado y trasladado de emergencia en un patrullero hasta el hospital Negreiros para recibir atención médica.

Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

Tras el ataque, los agentes encontraron la camioneta de la víctima con múltiples impactos de proyectil. A pocos metros del vehículo también fue hallada e incautada el arma de fuego que pertenecía al policía retirado.

Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

La Policía Nacional del Perú acordonó la zona para permitir el trabajo de los peritos de criminalística. Los agentes recogieron evidencias y otros elementos que puedan contribuir a esclarecer el crimen.

Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

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Las autoridades también revisan las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores. Las imágenes serán analizadas para identificar a los responsables del asesinato.

Asesinan a un policía retirado dentro de su vehículo tras resistirse al robo de su camioneta en San Martín de Porres. (Foto: César.grados@photo.gec)

Los restos del policía en situación de retiro, Marcelino Llacchua Pacco, fueron trasladados a la Morgue Central por disposición del Ministerio Público.