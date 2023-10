A pesar del estado de emergencia que rige en el distrito, una vecina de San Martín de Porres se convirtió en una nueva víctima de los delincuentes. En esta ocasión, se trata de una profesora que sufrió el robo de su celular cuando fue abordada por dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta lineal.

Según contó al noticiero Buenos Días Perú, los hechos ocurrieron cuando ella bajó de una combi que la dejó lejos de su ruta habitual, y en el momento en el que solicitaba un servicio de taxi por aplicativo, aparecieron los dos sujetos, uno de ellos con arma en mano, y le arrebataron su teléfono móvil.

La docente denuncia que los hampones estafaron a sus contactos pidiendo transferencias de dinero a través de Yape.

Los depósitos sumaron un monto aproximado de S/1.000, por lo que ella trata ahora de encontrar a los responsables del robo.





“Pasa la moto con dos sujetos, los dos tenían casco y la moto no tenía placa. Era negra con plomo. Uno de ellos me forcejea la mano para quitarme el celular y me pone un revólver en la cintura”, contó la agraviada.

Asimismo, indicó que tiene el nombre de la persona a la que sus contactos le depositaron el dinero. Se trataría, según se aprecia en imágenes, de Javier Jhonathan Alamo Escalante.

La investigación de este caso se encuentra en manos del Depincri de Los Olivos.