La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que el tránsito en la Panamericana Norte quedó restablecido este lunes 6 de octubre, luego del paro de transportistas que generó bloqueos y congestión vehicular en distintos puntos de Lima.

El general Manuel Vidarte, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, confirmó la medida en declaraciones a Canal N.

El paro de transportistas fue convocado en protesta por la inseguridad ciudadana y los recientes hechos de violencia que han afectado al sector. Uno de los casos que provocó mayor indignación fue el asesinato de Daniel José Cedeño Alfonzo, conductor de la empresa Lipetsa, conocida como El Triángulo, ocurrido en San Juan de Miraflores.

En el distrito de San Martín de Porres, los manifestantes mantuvieron bloqueado un tramo de la avenida Alfredo Mendiola hasta alrededor de las 4:30 p.m., cuando comenzaron a retirar los buses estacionados. Las unidades exhibían lazos negros y carteles exigiendo mayor protección para los choferes y cobradores.

Según reportes desde el lugar, entre las empresas que participaron en la paralización se encontraban Los Chinos, El Rápido, Transporte Cruz del Centro, Vipusa, Edilberto Ramos, Consorcio Vía, Transporte Huáscar y Los Loritos, cuyas rutas conectan zonas periféricas con puntos centrales de la capital.

Durante el operativo policial para despejar la vía, un agente de la PNP resultó herido tras ser impactado por una piedra lanzada desde la multitud. El hecho ocurrió en el óvalo Habich, una de las zonas más críticas de la jornada. El efectivo sufrió una lesión en el rostro y fue atendido por los servicios de emergencia.

La intervención fue ejecutada por la División de Servicios Especiales de la Región Policial Lima, que logró finalmente liberar la vía y permitir el flujo vehicular en la Panamericana Norte.