Dos sujetos asesinaron a balazos a un hombre de nacionalidad venezolana y grabaron el ataque, en el distrito de San Martín de Porres. Testigos indicaron que los criminales esperaron a su víctima en los exteriores de su vivienda.

Ocurrió en la urbanización Brisas de Santa Rosa. La víctima salió de casa para realizar una compra, cuando dos sujetos en una moto lo interceptaron.

Tras decirle palabras de grueso calibre, uno de los desconocidos disparó contra su objetivo. “La moto vino, se paró frente a él y dos balazos le tiraron”, contó una testigo a Latina.

Otra vecina de la zona señaló que “la víctima rogó a los delincuentes que no lo mataran”. “Vieron que estaba vivo, porque él no caía, estaba bien fuerte. ‘No me mates por favor’, decía, y le dieron un tercer balazo”, añadió.

Un escalofriante detalle, según narraron los testigos, es que los pistoleros grabaron la ejecución de la víctima. Cabe precisar que el hombre asesinado no fue identificado, además, sus familiares no quisieron dar detalles.

Residentes de la urbanización Brisas de Santa Rosa colocaron cámaras de seguridad en sus casas, sin embargo, delincuentes los vienen amenazando para que retiren los dispositivos.