San Valentín 2026: demanda por aplicativo de viajes en taxi crecería hasta 35% y se extendería por 48 horas

El Día de San Valentín será un sábado este año, por lo que estiman que tendrá un impacto directo en el transporte de Lima por medio de aplicativos. De acuerdo con proyecciones de Cabify, la demanda de viajes no se concentrará únicamente el 14 de febrero, sino que se extenderá a lo largo de todo el fin de semana.

Según la plataforma, el movimiento comenzará a intensificarse desde el viernes 13 a partir de las 6:00 p.m., cuando se espera un incremento aproximado del 25% en la demanda de viajes, cifra que podría alcanzar hasta 35% hacia la medianoche.

En ese primer tramo, distritos como San Isidro registrarían un aumento significativo de desplazamientos, asociados principalmente al cierre de la jornada laboral y al inicio de las actividades nocturnas.

El sábado 14 será el día de mayor intensidad. Durante la mañana y el mediodía, zonas vinculadas a la oferta gastronómica y recreativa —como la Costa Verde, Miraflores y Barranco— concentrarían un mayor flujo de viajes. Por la noche, la demanda se redistribuirá hacia distintos puntos de la ciudad, con picos en Lima Norte, Lima Sur y el centro de la capital.

Febrero, 2005. El Malecón de la Reserva en Miraflores es el sitio ideal para compartir San Valentín en pareja. De fondo, el mar peruano como testigo del amor. (FOTO: JUAN PONCE/EL COMERCIO) / JUAN PONCE

Cabify señala que este comportamiento responde a una combinación de factores: celebraciones en pareja, reuniones sociales y una mayor disposición a desplazarse al tratarse de un fin de semana completo. A diferencia de otros años, el patrón no se limitaría a trayectos cortos o concentrados en un solo horario, sino a un flujo continuo durante cerca de 48 horas.

Ante estas proyecciones, la compañía indica que la seguridad se vuelve un aspecto clave para quienes decidan movilizarse durante estas fechas, especialmente en horarios nocturnos y de alta demanda. En ese sentido, recuerda la importancia de optar por servicios de transporte formal y planificar los desplazamientos con anticipación.