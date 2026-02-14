San Valentín: esta es una lista de actividades y eventos para festejar el Día del Amor y Amistad

Ante la llegada del Día de San Valentín, amigos, parejas y familias buscan festejar el Día del Amor y la Amistad, por lo que presentamos una lista de actividades con costo y eventos gratuitos.

La agenda por el 14 de febrero presenta desde serenatas románticas y shows acústicos, hasta presentaciones de salsa.

Sábado 14 de febrero

Los Doltons y Los Pasteles Verdes

El Museo Metropolitano de Lima será escenario del concierto de gala con Los Doltons y Los Pasteles Verdes. Capacidad limitada e ingreso libre.

Hora: 5 p.m. a 10 p.m.

Lugar: Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de julio 800, Cercado de Lima)

Noche romántica

“Noche romántica junto a la interprete Susan Ochoa, celebra el día del amor y la amistad, cantando aquellas canciones que te harán sentir”. Entradas en Teleticket.

Hora: 8 p.m.

Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112, Barranco)

Viva el amor Fest

Segundo Rosero, William Luna, Raíces de Jauja y más, estarán juntos en un escenario para celebrar el Día del amor y la amistad. Entradas en Teleticket.

Hora: 6 p.m.

Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición

Salsa con amor

“Orquesta Candela, Son Tentación, Orquesta Élite, Los Parceros del Vallenato (desde colombia) y Emer & Son Orquesta ofrecerán un gran espectáculo lleno de romanticismo y sabor con música en vivo. Entradas en Teleticket.

Hora: 7 p.m.

Lugar: Círculo Militar de Jesús María



