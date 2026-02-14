San Valentín: esta es una lista de actividades y eventos para festejar el Día del Amor y Amistad

Ante la llegada del Día de San Valentín, amigos, parejas y familias buscan festejar el Día del Amor y la Amistad, por lo que presentamos una lista de actividades con costo y eventos gratuitos.
Ante la llegada del Día de San Valentín, amigos, parejas y familias buscan festejar el Día del Amor y la Amistad, por lo que presentamos una lista de actividades con costo y eventos gratuitos.
La agenda por el 14 de febrero presenta desde serenatas románticas y shows acústicos, hasta presentaciones de salsa.
Sábado 14 de febrero
Los Doltons y Los Pasteles Verdes
El Museo Metropolitano de Lima será escenario del concierto de gala con Los Doltons y Los Pasteles Verdes. Capacidad limitada e ingreso libre.
Hora: 5 p.m. a 10 p.m.
Lugar: Museo Metropolitano de Lima (Av. 28 de julio 800, Cercado de Lima)
Noche romántica
“Noche romántica junto a la interprete Susan Ochoa, celebra el día del amor y la amistad, cantando aquellas canciones que te harán sentir”. Entradas en Teleticket.
Hora: 8 p.m.
Lugar: La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112, Barranco)
Viva el amor Fest
Segundo Rosero, William Luna, Raíces de Jauja y más, estarán juntos en un escenario para celebrar el Día del amor y la amistad. Entradas en Teleticket.
Hora: 6 p.m.
Lugar: Anfiteatro del Parque de la Exposición
Salsa con amor
“Orquesta Candela, Son Tentación, Orquesta Élite, Los Parceros del Vallenato (desde colombia) y Emer & Son Orquesta ofrecerán un gran espectáculo lleno de romanticismo y sabor con música en vivo. Entradas en Teleticket.