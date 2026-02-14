San Valentín 2026: Reniec publica los nombres relacionados al Día del Amor y la Amistad

Con la llegada del Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una relación de nombres relacionados a la celebración de San Valentín.

El nombre más frecuente asociado a la fecha es Valentín, con 28 mil 823 peruanos inscritos con esa denominación, detalló Reniec.

En segundo lugar aparece Amado, con 6355 personas inscritas. Le sigue Amada, con 2514 registros en el padrón nacional.

La base de datos del Reniec también registra a 448 personas llamadas Amor. Además, figuran 194 personas con el nombre Afrodita, referencia a la deidad asociada al amor en la mitología griega.

Otros curiosos nombres relacionados con esta fecha especial son los siguientes:

Corazón, con 62 personas.

Cariño, con 39.

Beso, con 27.

La lista difundida también incluye nombres derivados de otros idiomas o expresiones extranjeras.

Amore, con 18 personas inscritas.

Kiss, término en inglés que significa beso, también con 18 registros.

Mi cielo, con 16.

Mylife, con 2 personas registradas.

El nombre Pasión figura con 15 personas inscritas en el país.

Publicación del Reniec

También aparecen otros nombres vinculados a conceptos sentimentales:

Amante, con 14 registros.

San Valentín, con 4 personas.

Celos, con 3.

Cupido, con 2.

Polola, con 2.

Amistad, con 5.

Amorcito, con 2.

Finalmente, entre los registros menos frecuentes se encuentran denominaciones compuestas o frases completas:

Te quiero, con 1 persona registrada.

Mi amor, con 1 persona inscrita.

Estos casos evidencian que expresiones completas también han sido admitidas como nombres propios en el país. Asimismo, figura una sola persona con el nombre Galán, según la información presentada.