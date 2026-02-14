San Valentín 2026: Reniec publica los nombres relacionados al Día del Amor y la Amistad

Con la llegada del Día del Amor y la Amistad este 14 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) difundió una relación de nombres relacionados a la celebración de San Valentín.
El nombre más frecuente asociado a la fecha es Valentín, con 28 mil 823 peruanos inscritos con esa denominación, detalló Reniec.