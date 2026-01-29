Adolescente es golpeado y secuestrado por grupo de motociclistas en Santa Anita

Un adolescente de entre 16 y 17 años fue brutalmente golpeado y secuestrado por un grupo de sujetos en el distrito de Santa Anita, luego de un incidente ocurrido mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta. El hecho, que generó alarma entre los vecinos, quedó registrado parcialmente en videos grabados desde viviendas de la zona.

Según testimonios recogidos por residentes del sector, el ataque se habría originado tras un choque entre la motocicleta del menor y un triciclo conducido por un vendedor de frutas.

Luego del impacto, el adolescente descendió de su vehículo en la calle El Portal, donde fue rodeado por un grupo numeroso de personas que lo agredieron violentamente hasta dejarlo inconsciente.

Posteriormente, el menor fue subido contra su voluntad al mismo triciclo involucrado en el accidente y retirado del lugar, sin que hasta el momento se conozca su paradero. En la zona quedaron evidencias del ataque, como fragmentos de la motocicleta y restos de vidrio esparcidos en la vía.

Aunque el área cuenta con cámaras de videovigilancia, los vecinos han evitado brindar declaraciones formales por temor a represalias. De acuerdo con información preliminar, los agresores huyeron en dirección a la avenida Chancas, una vía que ha sido vinculada anteriormente con hechos delictivos en el distrito.

La familia del adolescente, quien vive cerca del lugar del ataque, inició su búsqueda desde el primer momento de la desaparición. Hasta ahora, no se ha confirmado la identidad de los responsables ni se tienen pistas claras sobre el destino del menor. Sus familiares aún no han presentado una denuncia ante la Policía Nacional.