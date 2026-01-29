Escuchar
(2 min)
Vecina registró el brutal ataque contra el adolescente. Foto: Panamericana TV

Vecina registró el brutal ataque contra el adolescente. Foto: Panamericana TV

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vecina registró el brutal ataque contra el adolescente. Foto: Panamericana TV
Vecina registró el brutal ataque contra el adolescente. Foto: Panamericana TV
Por Redacción EC

Un adolescente de entre 16 y 17 años fue brutalmente golpeado y secuestrado por un grupo de sujetos en el distrito de Santa Anita, luego de un incidente ocurrido mientras se desplazaba a bordo de una motocicleta. El hecho, que generó alarma entre los vecinos, quedó registrado parcialmente en videos grabados desde viviendas de la zona.

Adolescente es golpeado y secuestrado por grupo de motociclistas en Santa Anita
Lima

Adolescente es golpeado y secuestrado por grupo de motociclistas en Santa Anita

‘El Monstruo’ será recluido en la Base Naval del Callao
Policiales

‘El Monstruo’ será recluido en la Base Naval del Callao

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales
Transporte

Avenida Javier Prado: bus se queda sin gasolina y genera más tráfico en tramo cerrado por obras viales

‘El Monstruo’ llegó al Perú: Erick Moreno cumplirá prisión preventiva en la Base Naval del Callao
Policiales

‘El Monstruo’ llegó al Perú: Erick Moreno cumplirá prisión preventiva en la Base Naval del Callao