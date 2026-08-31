Un hombre de 43 años, identificado como Giuseppe Carlo Leonardi Vargas, asesinó a balazos a su esposa y a su hijo de 22 años en los exteriores de su vivienda, ubicada en la calle Los Jazmines, en Santa Anita.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando las víctimas regresaban de una reunión familiar. La mujer, identificada como Karina Patricia Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, falleció de manera inmediata tras recibir los disparos.

En tanto, su hijo, Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años, recibió impactos de bala en el brazo y la cabeza. El joven fue trasladado de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde posteriormente los médicos confirmaron su fallecimiento.

Un hombre asesina de varios disparos a su pareja y a su hijo. El hecho ocurrió en Santa Anita. (Foto: César.grados@photo.gec)

Luego de perpetrar el asesinato, que se habría originado por una discusión familiar, el sujeto se refugió en su domicilio. Agentes de la Policía Nacional, con apoyo de serenos de Santa Anita, ingresaron al domicilio para detener al hombre.

Al notar la presencia policial, Leonardi Vargas realizó dos disparos dentro de la vivienda con la intención de evitar su captura. Sin embargo, fue reducido y trasladado a la comisaría del sector.

Un hombre asesina de varios disparos a su pareja y a su hijo. El hecho ocurrió en Santa Anita. (Foto: César.grados@photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR: Chofer de transporte público muere tras ataque armado en Santa Anita: empresa había denunciado extorsiones

Según información policial, el hombre trabajaría como agente de seguridad, por lo que tenía acceso directo a un arma de fuego.

Tras el asesinato, vecinos de la zona señalaron que las agresiones físicas contra la mujer habrían sido constantes. Una testigo declaró a RPP que la víctima era golpeada con frecuencia y que en varias ocasiones presentaba lesiones visibles.

Un hombre asesina de varios disparos a su pareja y a su hijo. El hecho ocurrió en Santa Anita. (Foto: César.grados@photo.gec)

“Él estaba acostumbrado siempre a golpearla a ella. Como ella es de la selva, es sola acá, no tiene familia. Siempre andaba morada, con el ojo morado. Pero (no) hasta este extremo que el marido tenga que matarla”, relató una testigo al citado medio.

Luego de las primeras diligencias, el detenido fue trasladado a Medicina Legal y será puesto a disposición del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Santa Anita.