Un hombre asesina de varios disparos a su pareja y a su hijo. El hecho ocurrió en Santa Anita. (Foto: César.grados@photo.gec)
Un hombre asesina de varios disparos a su pareja y a su hijo. El hecho ocurrió en Santa Anita. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un hombre de 43 años, identificado como Giuseppe Carlo Leonardi Vargas, asesinó a balazos a su esposa y a su hijo de 22 años en los exteriores de su vivienda, ubicada en la calle Los Jazmines, en Santa Anita.

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