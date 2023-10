Los vecinos de la Urbanización Prolongación Benavides de Surco han alertado que el colegio Los Precursores, ubicado en el sector 2 de dicho distrito, va a trasladarse por completo hasta el lugar donde viven, específicamente en lo que era el centro de educación inicial Jesús es Amor. Advierten que van a verse sumamente perjudicados, ya que ese espacio solía contar con 64 estudiantes, pero ahora pasaría a tener 1.200, lo que generaría tráfico tanto peatonal como vehicular en el parque Los Alhelíes.

La comunidad señaló que no está de acuerdo con que el proyecto se ejecute en la urbanización . Pide a la entidad responsable, la UGEL 7, que reubique la obra en una zona más adecuada. “Queremos seguir conservando nuestra tranquilidad. Esta construcción para más de mil alumnos traerá un impacto negativo a los vecinos . Consideramos que hay una inexistencia de estudios de viabilidad, factibilidad e impacto ambiental y de tránsito”, precisó a través de un comunicado.

Una parte importante de la urbanización está conformada por adultos mayores (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Los residentes de la urbanización han colocado carteles en sus viviendas como señal de protesta contra la obra. 1 / 2 Los residentes de la urbanización han colocado carteles en sus viviendas como señal de protesta contra la obra. 2 / 2

Los ciudadanos resaltaron que no se les avisó sobre la construcción de la obra. “ No estamos en contra del derecho que tienen los niños a ser educados , pero el ejercicio de dicho derecho no debe perjudicar la relación armoniosa con nuestro entorno”, aclararon.

Protestas ciudadanas

Los residentes de la zona se movilizaron para exigir que no se continué con el proyecto. La marcha comenzó en las inmediaciones de la obra, la cual empezó a ejecutarse el 2 de octubre. Este Diario conversó con uno de los vecinos, Germán Sánchez, quien expuso que la propiedad estuvo abandona por casi 40 años. Por ello, la junta de la urbanización arregló el lugar para convertirlo en un área deportiva . Sin embargo, desde el año pasado, pasó a ser de la UGEL 7 y dicha entidad lo transformó en un nido con una capacidad de 32 niños en la mañana y otros 32 en la tarde.

“Nosotros con mucha alegría recibimos al nido. Pero la UGEL 7, sin consultarnos, ha tomado la decisión de trasladar un colegio que viene del sector dos de este distrito. Quieren hacer aulas prefabricadas para más de 900 alumnos. No puede ser que la UGEL considere sitios que no son viables . Pedimos al alcalde que hable con representantes de la entidad”, señaló Germán.

Germán Sánchez compartió a este Diario una resolución que indica que la propiedad tiene una capacidad de 32 niños en la mañana y otros 32 en la tarde (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Añadió que no hay medios de transporte público que puedan dejar a los alumnos en el colegio, por lo que tampoco se ha tenido en cuenta a los menores que solían estudiar en el sector 2 .

Por su parte, la vecina Patricia Valbuena mencionó que en la urbanización viven adultos mayores. “No estamos en contra de la educación, lo que pasa es que no se debe vulnerar nuestra tranquilidad. En este lugar, no hay avenidas ni vías rápidas, es un espacio casi cerrado”, dijo.

La señora añadió que ha tenido problemas con los obreros. “A veces son malcriados, nos han insultado. Por otro lado, desde que la UGEL se hizo cargo, las zonas verdes de los espacios deportivos desaparecieron (...). El terreno es muy chico y estamos hablando de más de 500 niños para cada turno, mañana y tarde. Si ocurre una emergencia, será difícil salir”, añadió.

Patricia Valbuena denunció que ha sufrido agresiones de los obreros de la zona. Además, pide a la municipalidad que dialogue con representantes de la UGEL 7 para no continuar con el proyecto (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Los protestantes llegaron hasta la puerta de la Municipalidad de Santiago de Surco. La vecina Violeta Reyes comentó que la urbanización no ha recibido una respuesta ni de la UGEL 7 ni del municipio. “El Minedu (Ministerio de Educación) puede lograr un acuerdo con la municipalidad para que se trasladen a otro terreno. El área que tenemos no es la apropiada. Yo vivo aquí hace 18 años y ahora me encuentro angustiada. Aceptamos el nido, pero nos oponemos a la expansión porque será un caos”, acotó.

Violeta Reyes aclaró que en ningún momento algún representante del Minedu o la municipalidad conversó con los vecinos sobre la obra, la cual afirma va a perjudicar su tranquilidad y libre tránsito (foto: Alessandro Currarino). / ALESSANDRO CURRARINO

Los vecinos se movilizaron hasta la Municipalidad de Santiago de Surco. 1 / 3 Los vecinos se movilizaron hasta la Municipalidad de Santiago de Surco. 2 / 3 Los vecinos se movilizaron hasta la Municipalidad de Santiago de Surco. 3 / 3

Necesidad de estudios

Dulmer Malca, asociado senior del área Inmobiliaria del estudio Miguel Mur & Abogados, sostuvo que, como parte de la concepción del proyecto, el Estado (Ministerio de Educación) debe identificar los riesgos y el impacto de la futura obra en los vecinos . “Al tratarse de una obra pública que tiene por finalidad prestar un servicio público, la vulneración de los derechos de los vecinos se podría presentar si la entidad responsable no realizó los estudios necesarios. Por ejemplo, un estudio de impacto vial ”, mencionó.

Añadió que, durante la ejecución, se deben tomar las medidas de seguridad establecidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como instalar barreras de protección y señalizaciones. Ello con la finalidad de prevenir accidentes, mitigar el impacto por el polvo, entre otros.

De acuerdo con una resolución del Ministerio de Educación, se constató que el nido fue autorizado para tener una capacidad de 32 niños en la mañana y otros 32 en la tarde. Los cuales estarían distribuidos en dos aulas de 39.10 metros cuadrados cada una. Fecha: 31 de mayo del 2022.

El especialista precisó que, si se determina que los funcionarios omitieron algún procedimiento o estudio, habría una responsabilidad administrativa. Por ende, si se acredita la afectación, los vecinos pueden iniciar una acción judicial (amparo) para que se detenga la obra .

Falta de conciliación

Asimismo, Lily Valderrama, jefa del área de Relaciones Sociales y Gubernamentales de dicho estudio, sostuvo que este conflicto podría haberse evitado si existiera una comunicación más efectiva entre el Minedu, la constructora y los vecinos . “La UGEL tiene la responsabilidad de considerar la voz de los vecinos perjudicados al desarrollar o ampliar su propiedad. Aunque no esté legalmente obligada a hacerlo, esto contribuiría a generar confianza y a mitigar las preocupaciones de la comunidad ”, dijo.

Los vecinos se unieron para protestar contra la construcción del colegio en la zona. 1 / 4 Pidieron al alcalde, Carlos Bruce, que "haga entender a la UGEL 7 que este no es un espacio adecuado para la obra". 2 / 4 Los obreros se encuentran trabajando en el lugar desde el 2 de octubre. 3 / 4 Los vecinos se unieron para protestar contra la construcción del colegio en la zona. 4 / 4

Mencionó también que los vecinos pueden solicitar una compensación si se sienten perjudicados por la construcción . “En la actualidad, los vecinos están adquiriendo un mayor poder de influencia en los proyectos de infraestructura y las decisiones de las autoridades, lo que refuerza la importancia de considerar sus opiniones”, acotó.

Solicitud de audiencia de los vecinos de la Urbanización Prolongación Benavides dirigida a la directora de la UGEL 7. “Se está produciendo una afectación al derecho de vivienda de todos los que residen en el entorno de la construcción”, se lee.

Rol del municipio

Lily Valderrama considera que la municipalidad debe implementar una mesa de diálogo con la constructora, el Minedu y los vecinos; esto antes de ejecutar proyectos de cualquier índole . “Se deben aplicar estrategias para informar a los ciudadanos sobre el proyecto, técnicas de mitigación del impacto, los plazos de intervención y el cumplimiento de los acuerdos”, dijo.

Este es el espacio donde funcionaba el nido y ahora la UGEL 7 está construyendo un colegio para primaria y secundaria. Vecinos denuncian que el espacio es angosto y no hay vías rápidas alrededor. Por ende, habrá tráfico vehicular y peatonal.

Los descargos

La Municipalidad de Santiago de Surco informó a El Comercio que Los Precursores es uno de los colegios más importantes y emblemáticos del distrito. “Ha sido seleccionado por el Minedu para ser remodelado en su totalidad, en el marco del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario”, comunicó.

Añadió que la Ugel 7 puso en marcha el Plan de Contingencia que consiste en construir más módulos educativos en dicho colegio para recibir a los alumnos. “ Entendemos la preocupación de nuestros vecinos por el impacto que puede tener el traslado de 1200 alumnos a su urbanización . Por esa razón, invocamos a las autoridades del Minedu a conformar una mesa de diálogo con los vecinos para que se adopten medidas que minimicen los efectos adversos que puede generar esta obra”, dijo el municipio.

Sin embargo, pese a los múltiples intentos, el Minedu no atendió la solicitud de descargos presentada por este medio.