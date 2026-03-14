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Resumen

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Después de que el presidente de la República, José María Balcázar, asegurara que este viernes 13 de marzo se reinició el suministro de gas natural tras la reparación del ducto de Camisea, distintos sectores del transporte y del comercio en el país recibieron la noticia con optimismo. No obstante, también advirtieron que se debe prestar atención al proceso para asegurar que el suministro se normalice sin nuevos contratiempos.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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