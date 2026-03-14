Después de que el presidente de la República, José María Balcázar, asegurara que este viernes 13 de marzo se reinició el suministro de gas natural tras la reparación del ducto de Camisea, distintos sectores del transporte y del comercio en el país recibieron la noticia con optimismo. No obstante, también advirtieron que se debe prestar atención al proceso para asegurar que el suministro se normalice sin nuevos contratiempos.

La empresa peruana de distribución de gas natural en Lima y Callao, Cálidda, informó a sus usuarios que ha iniciado la recuperación progresiva del suministro en los sectores que mantenían restricciones. “En cuanto al transporte, desde el 13 de marzo a las 10 de la mañana se habilitó el suministro de GNV para los conductores de vehículos livianos —incluye taxis, cústers, mototaxis, entre otros—, quedando restablecido el 100 % de dicho servicio y sin restricciones en todas las estaciones de servicio. Mientras tanto, continúa la rehabilitación progresiva del suministro para el sector industrial”, señalaron.

Gremio de taxistas

Pese a este comunicado, Edgar Pando, delegado del Sindicato de Taxis Amarillos de Lima y Callao, declaró a El Comercio que todavía no hay suficiente gas natural disponible en algunos grifos. “Estos últimos días fueron muy difíciles. La crisis nos generó costos que no estaban previstos. Y si bien ahora anunciaron el restablecimiento, hay que dejar en claro que este se está dando de manera parcial”, precisó.

La crisis generó largas colas en grifos de la capital. Foto: GEC. / Julio Reaño

Pando explicó que, en el caso del gas natural, uno de los factores clave es la presión en la tubería, es decir, que el suministro llegue con suficiente volumen. Sin embargo, señaló que esta situación aún no se observa en todos los grifos, lo que ha generado que algunos registren gran afluencia de conductores, mientras que otros permanezcan casi vacíos. “En los grifos de distritos como La Molina, Ate y San Juan de Lurigancho, así como en otras zonas de la parte alta de Lima, sí hay gas natural y a presiones altas. Sin embargo, donde todavía se observa carencia es en los grifos de la parte baja de la ciudad, como en el Callao o San Martín de Porres. Allí no hay oferta y, cuando la hay, se da en proporciones mínimas y sin una presión suficiente”, detalló.

Pando también indicó que, en algunos casos, aunque el gas natural ya ha llegado a los grifos, estos no están operando con normalidad por falta de personal para atender a los conductores. “Parece que, como no tenían la información, decidieron no operar el día de hoy. Hay gas, pero no hay personal. Esto está pasando en los grifos de las avenidas Alfredo Benavides y Caminos del Inca, en Surco, y en algunos puntos de San Juan de Lurigancho”, señaló.

El vocero comentó que los taxistas esperan que para el domingo el servicio se haya restablecido por completo. “No solo es que haya gas, también esperamos que los precios se regulen y vuelvan a los niveles que tenían antes de toda esta crisis. Vamos a estar muy atentos a ello”, afirmó.

Asimismo, recordó que la crisis golpeó con fuerza a los conductores, especialmente por coincidir con la temporada de regreso a clases. “La crisis fue muy fuerte, sobre todo porque vino en la época del regreso a clases, y muchos conductores tienen hijos en el colegio o la universidad. Eso trastocó sus ahorros y los obligó a dejar de cubrir otros gastos”, concluyó.

El sindicato de taxistas afirma que hay grifos que ya cuentan con GNV, pero no tienen personal para atender. Foto: GEC.

Taxis por aplicativo

El Comercio también logró comunicarse con empresas de taxi por aplicativo, que brindaron sus impresiones sobre el anuncio y revelaron cómo se encuentra actualmente la situación en el sector. Daniel Prado, country manager de Yango en el Perú, señaló que reciben la noticia de manera positiva, ya que representa un alivio para los conductores que dependen del GNV y del GLP para operar. “Durante los últimos días, muchos de ellos se vieron obligados a migrar temporalmente a gasolina para poder continuar trabajando, lo que incrementó sus costos operativos. Esto también implicó realizar filas en distintos grifos para poder abastecerse”, indicó.

Prado reveló que, de acuerdo con la información que han venido recogiendo a través de su comunidad de conductores, la disponibilidad de GNV y GLP todavía es variable dependiendo de la zona. “Si bien en algunos puntos ya se observa una mayor disponibilidad, en otros distritos el abastecimiento aún se mantiene irregular. Por eso seguimos monitoreando la situación de cerca mientras el servicio se restablece progresivamente. La disponibilidad de combustible sigue siendo limitada en algunos distritos de la periferia de Lima”, agregó.

El empresario resaltó que estos últimos días representaron desafíos adicionales para los conductores, sobre todo por coincidir con el inicio de la temporada escolar, considerando que aproximadamente el 40 % de los socios conductores de la plataforma son padres de familia.

Por su parte, el equipo de inDrive informó a través de un comunicado que “valoramos positivamente el restablecimiento gradual del suministro de gas natural a nivel nacional. Es un paso significativo para que los conductores puedan retomar sus actividades con normalidad”.

Pese a que ciertos sectores saludan el restablecimiento progresivo del gas, consideran que es necesario mantenerse atentos a que los precios también se estabilicen. Foto: Andina.

La empresa agregó que su modelo de negocio, que permite que conductores y pasajeros negocien directamente el precio del viaje, ofreció flexibilidad para adaptarse al contexto de variación en los costos operativos. “Tenemos la confianza de que la normalización del suministro progrese con rapidez, permitiendo que los conductores operen con estabilidad para los usuarios”, añadieron.

Por su lado, Cabify había anunciado un bono del 5% para conductores de su aplicativo buscando compensar parcialmente el gasto extra en combustibles más caros como la gasolina mientras no se restablezca el abastecimiento de GNV en grifos.

Transporte interprovincial

En relación con el abastecimiento en el transporte de carga e interprovincial, el director de la Cámara Internacional de Logística y Transporte, Martín Ojeda, reveló que el GNV es un recurso utilizado principalmente por los taxistas, mientras que solo alrededor del 20 % del transporte de carga e interprovincial lo emplea. En su lugar, el combustible predominante para este tipo de vehículos es el diésel, un derivado del petróleo utilizado principalmente en motores de alta compresión.

“La mayor parte del transporte interprovincial y de carga usa diésel, y lo que estamos viendo es una subida de hasta un 40 % en su precio, lo que está generando un impacto negativo en el sector. Si el diésel no se estabiliza, lamentablemente habrá dificultades”, señaló.

Ojeda advirtió además que en el mercado aún se observa una fuerte especulación en los precios del combustible. “Lo que estamos viendo todavía es especulación, es decir, aumentos muy por encima de lo razonable. Si bien el GNV se está normalizando progresivamente, exigimos que el precio del diésel también lo haga”, exhortó.

Transportistas temen que los precios no se regularicen a los niveles previos a la crisis del gas. Foto: Andina.

Balones de gas a domicilio

Por otro lado, pese al anuncio del restablecimiento progresivo del suministro de gas natural, los precios de los balones de gas a domicilio aún se mantienen altos. En empresas distribuidoras como Santigas y Solgas, el balón de 10 kilos cuesta hasta 90 soles.

Ante esta situación, el presidente de la Asociación de Plantas Envasadoras de Gas del Perú, Abel Camasca, explicó a El Comercio que, si bien la reactivación del gas natural aliviará el mercado, todavía persisten dificultades en el caso del gas licuado de petróleo (GLP). “Hay que aclarar que el ducto de los líquidos todavía no se ha terminado de reparar”, señaló.

Camasca recordó además que alrededor de ocho millones de familias en el país dependen del balón de gas, un mercado que —dijo— ha sufrido distorsiones en los precios durante los días de la crisis. “En esta circunstancia se han desbordado los controles, con precios exorbitantes”, indicó.

En cuanto al tiempo que podría tomar para que el abastecimiento vuelva a sentirse con normalidad en todo el país —lo que a su vez permitiría estabilizar los precios—, Camasca señaló que la logística de transporte puede retrasar ese proceso. Desde la planta de fraccionamiento en Pisco, explicó, salen cisternas que llevan el gas hacia distintas regiones. “Muchas cisternas del norte han venido a Pisco para cargar y luego regresar a sus regiones. Si el viaje toma dos días de ida y dos de retorno, estamos hablando de cuatro días solo de traslado”, sostuvo.

Todavía se perciben precios altos en los balones de gas a domicilio.

Situación en restaurantes

Finalmente, Blanca Chávez, gerente general de los restaurantes El Rocoto y presidenta de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú, comentó que el sector se mantiene atento ante posibles casos de especulación en los precios del GLP, combustible indispensable para las operaciones de restaurantes y hoteles.

“Si los precios siguen en niveles altos, es como si no se hubiera solucionado el problema. Nosotros hemos asumido el costo para no perjudicar a nuestros clientes, pero no podemos seguir siendo afectados por esta situación durante más de una semana. Espero que el precio vuelva a ser el de antes, porque los galones de gas han subido mucho”, señaló.