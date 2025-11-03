Se registran mañanas frías de 10,4 °C y tardes cálidas con más del doble de temperatura: anomalías y proyecciones del clima hasta el verano

Tanto en lo que resta del año como durante los primeros meses del 2026, se estima un clima con temperaturas en constante variación. Y es que, a diferencia de periodos anteriores, cuando este fenómeno solía registrarse a inicios o mediados del año, en esta temporada se presentan mañanas frías y tardes cálidas, marcando un contraste significativo. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), en diálogo con El Comercio, brindó las principales proyecciones para la capital, tanto a corto como a mediano plazo.

LEE TAMBIÉN: La historia de los adolescentes italianos que llegaron de vacaciones a Perú para construir casas en zonas vulnerables de Lima y Cañete

La ingeniera Angie Flores, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que, según los monitoreos diarios que realiza la entidad, desde inicios de noviembre se empezarán a registrar una serie de anomalías.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Lima registra mañanas de hasta 10,4 °C y tardes que superan los 23 °C, más del doble de la temperatura matutina. Foto: Andina.

“Estamos proyectando mañanas con una fuerte presencia de viento, así como tardes con mucho brillo solar. Por lo menos, esto ocurrirá hasta mediados de diciembre”, reveló Flores.

Precisó que las mañanas de intenso frío registran un promedio de 10,4 grados centígrados, aproximadamente alrededor de las 6:00 a.m.; mientras que, después del mediodía, el ambiente se vuelve más cálido, alcanzando hasta 23 grados centígrados, es decir, más del doble de la temperatura matutina.

Temperaturas durante el día

La especialista informó que, en los distritos más cercanos al mar, las temperaturas podrían llegar hasta los 24 grados centígrados, con una sensación térmica de 26. En los distritos más alejados, se alcanzaría una temperatura de 27 grados y una sensación térmica de hasta 28 grados.

Según el Senamhi, este contraste continuará hasta mediados de diciembre. Foto: Andina.

Flores explicó que la temperatura refleja cuán caliente o frío está el aire, mientras que la sensación térmica es la percepción que tiene nuestro cuerpo de esa temperatura, influida por factores como la humedad, el viento o la radiación solar.

Temperaturas altas en verano

Del mismo modo, la experta sostuvo que durante el mes de enero, en pleno verano del 2026, se registrará un aumento gradual de las temperaturas y de la sensación térmica. “Ahorita estamos en una etapa de transición y las temperaturas irán aumentando progresivamente, llegando a unos 27 grados, con una sensación térmica cercana a los 30 grados”, comentó.

“Para febrero, que es la estimación más lejana que hemos proyectado, se prevé una temperatura de 28 grados y una sensación térmica de 31. Por ello, recomendamos a la población no dejar de usar bloqueador solar ni gorros para evitar daños en la piel, además de mantenerse hidratada”, agregó.

¿Por qué ocurre el fenómeno de las mañanas frías y tardes cálidas?

El ingeniero Matt Nieto, especialista en meteorología del Senamhi, explicó a El Comercio que esta situación de mañanas frías y tardes cálidas suele presentarse al inicio de la temporada de otoño.

Las temperaturas se intensificarán durante el verano del 2026, alcanzando los 28 °C y una sensación térmica de 31 °C. Foto: GEC. / ANTHONY NINO DE GUZMAN

“Cuando ocurre eso, generalmente se debe al Anticiclón del Pacífico Sur, un fenómeno climático presente durante todo el año, cuyas temperaturas varían según qué tan cerca se encuentre del litoral. Hay días en los que, debido a su posición e intensidad, el anticiclón envía más aire frío, haciendo que las temperaturas en Lima desciendan; pero también hay otros en los que se aleja, y entonces los vientos fríos ya no llegan con la misma fuerza”, explicó.

Por su parte, el ingeniero meteorólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Cristóbal Pinche, explicó que “hay fuertes vientos y el mar se enfría aún más durante la noche, lo que provoca una cobertura nubosa muy ligera. Estas neblinas van desapareciendo a lo largo del día y comenzamos a disfrutar de horas soleadas”, acotó.

Recomendaciones

Este panorama puede representar un mayor riesgo para las personas sensibles a los cambios bruscos de clima durante el día. El médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Minsa, Manuel Espinoza, indicó que las variaciones de temperatura pueden afectar a quienes no están adaptados al ambiente. “Enfrentarse a un fuerte frío puede provocar hipotermia, mientras que el intenso calor puede causar golpes de calor”, advirtió.

Ante ello, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar medidas preventivas para cuidar la salud, como evitar la exposición a cambios bruscos de temperatura y cubrir la cabeza, el rostro y la boca durante las mañanas para reducir el ingreso de aire frío a los pulmones.

Especialistas recomiendan mantenerse preparados ante los cambios bruscos de clima durante el día. Foto: Andina.

¿Qué es el Anticiclón del Pacífico Sur?

El Anticiclón del Pacífico Sur es un sistema de alta presión situado sobre el océano Pacífico que cumple un papel fundamental en la dinámica climática de la región. Este fenómeno mantiene un equilibrio de aire seco y frío, y es el principal responsable de la llegada de la corriente de Humboldt a las costas peruanas, lo que influye directamente en las condiciones climáticas del país.

Asimismo, es responsable del clima árido que predomina en el desierto costero peruano y en el desierto de Atacama, en Chile. Forma parte de un sistema atmosférico global denominado “circulación de Hadley”, y su ubicación semipermanente está influenciada por la llamada “Dorsal Cálida”.

Sin embargo, durante el invierno, cuando la corriente fría reemplaza a la dorsal cálida, el anticiclón se vuelve más móvil, intensificando los vientos sobre el territorio peruano, especialmente por el efecto de la cordillera de la costa.