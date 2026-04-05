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Resumen

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Lo que debía ser una fiesta de aliento para los hinchas de Alianza Lima terminó convirtiéndose en una tragedia que conmocionó a todo el país, con 47 heridos y un fallecido. El hecho ocurrió en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, el último viernes 3 de abril, y generó múltiples dudas entre la ciudadanía. Incluso se llegó a especular sobre la caída de una infraestructura del estadio. Sin embargo, tras el cruce de información, se esclareció el verdadero origen del incidente y todos los detalles del caso.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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