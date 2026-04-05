Desde las 06:00 p. m., miles de hinchas blanquiazules se congregaron en el estadio Matute para alentar a su equipo en el tradicional “banderazo”, una actividad en la que los aficionados se reúnen dentro del recinto deportivo para expresar su apoyo previo al clásico frente a Universitario de Deportes.

De manera oficial, el comandante departamental de Lima Centro del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Marcos Pajuelo, reveló a El Comercio cómo ocurrió el incidente. “Lamentamos que las redes sociales desinformen. En ningún momento hubo el desplome de ninguna pared. Lo que sucedió es que la barra de Alianza Lima estaba realizando este ‘banderazo’ cuando, de pronto, el descontrol del momento generó bloqueos para poder salir. Hubo un aplastamiento que provocó que personas sufrieran lesiones y asfixia, llegando lamentablemente al punto de una pérdida humana”, dijo.

Al lugar llegaron bomberos, policías y personal de salud. Foto: GEC. / JULIO REAÑO

“El incremento del pánico y de los empujones provocó que decenas de personas resultaran heridas. Nos trasladamos con 100 efectivos distribuidos en 20 unidades de bomberos, entre ambulancias y unidades de rescate, con el apoyo de la PNP, la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Centro (Diris Lima Centro), el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y el Seguro Social de Salud (EsSalud). Las víctimas lesionadas fueron trasladadas a los hospitales Dos de Mayo, Loayza, Rebagliati, entre otros”, dijo a este Diario.

Pajuelo agregó que, al llegar y percatarse de la gran multitud nerviosa y descontrolada, se realizó el rescate de las personas que presentaban lesiones severas y asfixia. “Había un gran tumulto de gente tanto al interior de la tribuna como en la puerta de acceso del recinto. Procedimos a retirar a todos los heridos hacia zonas abiertas para que pudieran ser atendidos, con el apoyo masivo de todo el personal de emergencia. Fueron casi tres horas de observación, traslado y estabilización de los heridos en espacios abiertos. La situación fue controlada progresivamente; sin embargo, se confirmó el fallecimiento de una persona, quien fue levantada del lugar y trasladada a la morgue”, contó.

Punto exacto de la tragedia

Diseño EC.

En relación con este deceso, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, mencionó que la víctima, identificada como Freddy Cornetero, habría fallecido por asfixia por compresión torácica, producto de la avalancha humana en la tribuna sur.

Ante la repercusión mediática de la tragedia, el Ministerio Público se pronunció al respecto. La entidad anunció que la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) se encuentra realizando diligencias urgentes de investigación tras la muerte del hincha.

Fuentes compartieron con El Comercio una fotografía que muestra la magnitud de personas en la tribuna sur.

“El fiscal adjunto provincial Jonás Padilla realizó el levantamiento del cadáver y efectuó pesquisas en la escena de los hechos, con la participación de peritos forenses y personal policial de la División de Homicidios. Asimismo, se dispuso la revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad del recinto deportivo y la visita a los establecimientos de salud a donde fueron trasladados los heridos, a fin de tomar declaraciones de testigos, esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales”, añadió.

Otro de los aspectos que está en materia de investigación es si se excedió el aforo permitido en el estadio, debido a la gran cantidad de personas que se encontraban dentro de Matute.

Sobre el estado de los heridos, el Ministerio de Salud (Minsa) informó a este Diario que, de los 47 afectados, 39 fueron trasladados a establecimientos de salud tras el accidente en el estadio. De ellos, 30 ya fueron dados de alta. A la fecha, nueve pacientes permanecen en observación y atención: siete en el Hospital Dos de Mayo, uno en el Hospital Loayza y otro —menor de edad— en el Hospital de Emergencias Pediátricas.

Testigos

Fuentes de hinchas de Alianza Lima que se encontraban dentro del estadio en ese momento revelaron a El Comercio que “el evento no es organizado por el club, sino por la propia barra. Usualmente, antes de partidos importantes, se realizan este tipo de ‘banderazos’ mientras los jugadores entrenan, para animarlos. Es algo muy común, pero lo del viernes ocurrió porque hubo una avalancha y un ingreso descontrolado de personas a la tribuna. La gente entró corriendo, sin hacer cola, y por eso ocurrió esta desgracia. Para ingresar a un ‘banderazo’ no se necesita comprar una entrada; simplemente entras para apoyar al equipo antes del partido”.

La tribuna sur del estadio fue el punto donde la multitud generó pánico y descontrol. Foto: redes sociales.

En relación con el menor de edad que también resultó herido en la avalancha, los hinchas comentaron que “al estadio van niños, incluso bebés. No hay restricción por edad. Sobre si es seguro, ya es otro tema. Lo que pasó el viernes fue algo muy grave, nunca había ocurrido algo así (...). El club no suele pedir ningún tipo de permisos a la municipalidad para los ‘banderazos’; simplemente se abren las puertas del estadio”.

El fallecido

Freddy Ronnie Cornetero Cueva, de 39 años, fue la víctima fatal de la jornada. Era un hincha incondicional de Alianza Lima y miembro de la barra Ferreña Fegrone.

La víctima, identificada como Freddy Cornetero, habría fallecido por asfixia por compresión torácica. Foto: Facebook.

Su hermana, Marisela Cornetero, expresó su profundo dolor. “Deja a dos pequeñas solas. Él era padre y madre para sus hijas de 16 y 10 años. Mi hermano trabajaba del día a día y no tenemos lo suficiente. Alianza no se responsabiliza por la cantidad de heridos ni por la muerte de mi hermano. Lo buscamos por todos los hospitales y, cuando fuimos al estadio, ahí estaba. Estaban esperando al fiscal para que levantaran su cuerpo. El club Alianza Lima nos debe ayudar con el nicho; nadie se ha comunicado con nosotros. No tenemos dinero para el cajón ni para enterrarlo. Ahora yo me quedaré con sus hijas”, dijo entre lágrimas.

Su hermana, Marisela Cornetero, solicitó ayuda al club Alianza Lima. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Pronunciamientos

La Municipalidad de La Victoria informó, mediante un comunicado oficial, que no autorizó la realización de ningún evento en el estadio Alejandro Villanueva ni en sus inmediaciones durante la jornada del viernes 3 de abril.

Además, el municipio dispuso la clausura temporal del estadio de Alianza Lima tras la tragedia.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) lamentó el accidente y expresó sus condolencias a los familiares de la persona fallecida.

Asimismo, precisó que no recibió ningún trámite ante la Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres para la realización de este evento.