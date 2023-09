Héctor Piscoya, presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que presentó su renuncia al cargo, luego de que la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuellar, solicitara su retiro del puesto tras difundirse cuestionamientos en su contra.

“Sí, se va a renunciar porque ella me dio la confianza. Entonces, tenemos que cumplir con el pedido de la ministra [...] Lo voy a hacer [porque] son decisiones que se toman, soy respetuoso. La confianza me la dio la ministra y si ella me pide que renuncie, las decisiones las toman las personas y, en este caso, la ha tomado ella y tengo que hacerlo”, dijo a RPP Noticias este martes 5 de setiembre.

En cuanto al primer cuestionamiento en su contra respecto a que fue detenido por manejar en presunto estado de ebriedad, el funcionario aclaró que la intervención sucedió hace nueve años atrás y en ese entonces no ocupaba cargo público alguno.

“Bajé del vehículo. Me hicieron el dosaje etílico y saqué 0.34 y eso no me hace un delincuente [...] Vengo acá a limpiar mi nombre y a dejar en claro que un vaso de cerveza no me hace un delincuente”, explicó.

Sobre el segundo caso que lo vincula al nombramiento de David Salomón Chong Silva recalcó que no es su amigo, pero que lo propuso como gerente general de la época porque cumplía con el perfil que se necesitaba. Además, negó que se le haya dado el puesto sin la aprobación del directorio de la empresa estatal.

“Estábamos reunidos los tres directores y esa mañana todos aceptamos David Salomón Chong Silva como gerente general encargado. Yo propuse el cambio del gerente general de la época porque tenía siete renuncias penales y otros casos más en Fiscalía. Propuse a Chong, que no es mi amigo, pero sí tiene el perfil, y en la mañana lo aceptaron. Ese mismo día tuvo reunión con el alcalde de Lima y regresé como a las 4:30 p.m. y a los tres días ellos se negaron haber aceptado esa encargatura”, explicó Piscoya.

“El informe periodístico dice que hemos hecho contrataciones indebidas. Eso es totalmente falso. Cada contratación lo ha validado el actual gerente y los miembros del directorio [...] Es un informe de control interno y cuando llegue a Fiscalía y se van a dar cuenta que soy totalmente inocente”, agregó.