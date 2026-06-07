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El grupo de jóvenes, vestidos con disfraces, llegaron tarde a su centro de votación en Jesús María | Foto: X (@aleptica)
El grupo de jóvenes, vestidos con disfraces, llegaron tarde a su centro de votación en Jesús María | Foto: X (@aleptica)
Por Redacción EC

Un grupo de jóvenes disfrazados no pudieron emitir su voto este 7 de junio durante la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026, tras llegar fuera del horario permitido a su centro de votación, ubicado en Jesús María.

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