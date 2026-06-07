Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un grupo de jóvenes disfrazados no pudieron emitir su voto este 7 de junio durante la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026, tras llegar fuera del horario permitido a su centro de votación, ubicado en Jesús María.
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