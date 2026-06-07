Un grupo de jóvenes disfrazados no pudieron emitir su voto este 7 de junio durante la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026, tras llegar fuera del horario permitido a su centro de votación, ubicado en Jesús María.

Vestidos con trajes rosa y verde claro, con orejas y colas que simulaban felinos, intentaron ingresar a la I.E. Teresa González de Fanning minutos después de que las rejas principales del centro educativo se cerraran definitivamente a las 5:00 p. m.

Según dijeron, el retraso se debió a que se encontraban en una fiesta y no calcularon el tiempo necesario para cambiarse de ropa, lo que los obligó a trasladarse y correr hacia el local de votación con los disfraces puestos.

“No nos alcanzó el tiempo de vestirnos de civiles para poder votar. Ya cuando llegamos aquí ya era un poquito más tarde de la hora”, explicó a RPP uno de los jóvenes que corrió portando su indumentaria. “Tendré que juntar la multa, pero ya espero que la próxima todo esté bien para llegar a tiempo”, agregó.

Además de este grupo, otras diez personas, entre madres de familia y trabajadores, permanecieron en los exteriores del colegio solicitando el ingreso, señalando que el tráfico en Lima y sus extensas jornadas de trabajo demoraron su llegada.