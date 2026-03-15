Ante ello, un equipo de El Comercio analizó los 36 planes de gobierno presentados por los partidos políticos. El análisis incluyó un recuento de palabras clave vinculadas al transporte y se encontró que pocos partidos toman en cuenta este sector y consignan medidas concretas al respecto.

Las palabras clave que se buscaron en cada uno de los planes fueron: seguridad vial, tránsito, transporte, educación vial, conductores, brevete, formalización, choferes, extorsión, buses y combis.

Son 36 los candidatos que postulan en estas Elecciones Generales y presentaron planes de gobierno. Foto: JNE.

Cabe resaltar que en el análisis también se tuvo en cuenta el contexto en el que aparecían las palabras. Por ejemplo, en algunos planes el término formalización está vinculado a actividades como la minería y no al transporte. Asimismo, en otros casos tránsito aparece en el contexto del concepto de transición. Por otro lado, la palabra conductores alude a mecanismos de transmisión y no a personas al volante. Por ello, aunque estos términos fueron contabilizados no se consideraron para los hallazgos.

Los resultados

En primer lugar, resulta importante mencionar que el término seguridad vial casi no aparece en los planes de gobierno. Solo 9 de los 36 partidos (25%) lo mencionan: Ahora Nación, Avanza País, Fuerza Popular, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata Verde, Partido Morado y Partido Político Perú Primero. Es decir, los 27 planes de gobierno restantes (75%) no incluyen este tema, pese a que los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte en el país.

Otro de los hallazgos a los que llegó este Diario es que la prevención prácticamente no está en la agenda. Solo 3 partidos (8%) mencionan el concepto de educación vial, una de las herramientas más importantes para reducir accidentes. Estos son: Avanza País, Partido Demócrata Unido Perú y Partido Morado. Los 33 planes de gobierno restantes (92%) no proponen medidas educativas ni preventivas.

Por si fuera poco, el rol del conductor está ausente en la mayoría de propuestas. Solo 5 partidos mencionan el término conductores: Avanza País, Libertad Popular, Partido Demócrata Verde, Partido Morado y Partido Político Integridad Democrática; mientras que solo 2 mencionan choferes: Alianza Electoral Venceremos y Partido Demócrata Unido Perú. Esto evidencia que el factor humano, clave en los accidentes de tránsito, casi no aparece en los planes.

Este Diario revisó los planes de gobierno disponibles en la plataforma de El Peruano. Foto: El Peruano.

Otro punto alarmante es que en ninguno de los 36 planes aparece la palabra brevete, pese a que el sistema de licencias es uno de los principales mecanismos para regular a los conductores.

Además, el transporte informal casi no aparece en el debate. Solo 4 partidos mencionan la palabra combis: Ahora Nación, Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado y Unidad Nacional; mientras que solo 12 de los 36 mencionan buses: Ahora Nación, Alianza Electoral Venceremos, Avanza País, Fuerza y Libertad, Partido Aprista Peruano, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado, Partido Político Integridad Democrática, Partido Político Perú Primero, Progresemos y Unidad Nacional.

Cabe resaltar que incluso pareciera que el tránsito no fuera un tema central en la mayoría de propuestas. Solo 15 partidos —menos de la mitad— mencionan el término tránsito: Ahora Nación, Renovación Popular, Fuerza y Libertad, Libertad Popular, Partido Aprista Peruano, Partido del Buen Gobierno, Partido Demócrata Verde, Partido Democrático Somos Perú, Partido Morado, Partido Político Integridad Democrática, Partido Político Perú Primero, Partido SíCreo, Progresemos, Unidad Nacional y Primero la Gente.

En los otros 21 planes, hay casos en los que el término no se utiliza para abordar el tránsito como tema de transporte, sino en el contexto de la transición de políticas. Además, en otros casos la palabra solo aparece en índices y no en el contenido del plan; e incluso hay planes en los que simplemente no se utiliza la palabra.

Los planes de gobierno también están en Voto Informado del JNE. Este Diario verificó que se trata de los mismos documentos. Foto: JNE.

Por otro lado, pese a que el concepto de transporte aparece en la mayoría de los planes —con excepción de uno: Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE–Perú—, llama la atención que el tema se aborde más desde la infraestructura que desde la seguridad vial. La mayoría de propuestas se concentra en obras de transporte (trenes, metros, carreteras o corredores), pero presta poca atención a los accidentes de tránsito, al control de conductores o a la cultura vial.

En los casos en los que sí se aborda, las respuestas tienden a ser más reactivas que preventivas. Es decir, muchas propuestas están orientadas a sancionar delitos como la extorsión en el transporte o a castigar conductas de conductores negligentes, pero no se observa una estrategia clara de prevención de accidentes.

Análisis

Respecto a la escasa presencia de la seguridad vial en los planes de gobierno, el especialista en transporte y movilidad urbana y gerente de la organización “A Movernos”, Roberto Vélez, explicó que ello responde al desconocimiento del problema y a la poca voluntad política para solucionarlo. “En lugar de presentar alternativas técnicas y eficaces para combatir la informalidad en el transporte, los partidos suelen plantear propuestas demagógicas. Incluso, algunos evitan abordar el tema porque consideran que podría generarles costos políticos, ya que la propia ciudadanía ha normalizado que el tránsito sea un caos”, dijo.

Del mismo modo, Vélez considera grave que la mayoría de partidos no mencionen la educación vial en sus planes. “Este es un pilar muy importante. Es fundamental hablar de educación vial y también de los brevetes, porque desde ahí se origina el comportamiento de los conductores”, agregó.

Expertos consideran que los planes deberían abordar más la prevención, la seguridad vial y la informalidad en el transporte.

El especialista explicó que los candidatos suelen ofrecer grandes obras para atraer a la población, pero no consideran el presupuesto necesario para ejecutar todos los proyectos de infraestructura que prometen. “En cambio, deberían abordar de manera específica el problema de la informalidad en el transporte, ya que se trata de un proceso gradual que podría tomar más de una gestión, por lo que es importante empezar. Parece que los partidos no quieren actuar porque temen generar resistencias: la informalidad mueve mucho dinero y los candidatos no quieren perder popularidad”, opinó.

Alternativas

En relación con las decisiones políticas que deberían tomarse, el experto en transporte y seguridad vial Federico Battifora señaló que los partidos deben comprometerse a lograr una mejor gestión de la movilidad urbana e interprovincial que la registrada en los últimos años. “Debe haber voluntad política para hacerlo, además de conocimiento técnico. Por ello, es necesario que convoquen a expertos que los ayuden a evaluar sus planes de gobierno y que, en caso de ganar, supervisen el antes, durante y después de su ejecución”, explicó.

“El mayor problema que tenemos es la fluidez del tránsito. No sirve de nada proponer tanta infraestructura —como corredores o viaductos— si no se resuelve ese aspecto. Para ello, se debe plantear un trabajo interdisciplinario entre la Policía de Tránsito, los inspectores municipales y las demás autoridades competentes, de modo que exista una mayor capacidad de fiscalización y sanción”, añadió.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Cruzada Vial, Adrián Revilla, considera que los planes de gobierno suelen incluir lo que a los candidatos les gustaría hacer, pero no presentan propuestas firmes que expliquen cómo se llevarán a cabo. “Cada uno actúa según lo que mejor le parece, cuando lo que se debería hacer es trabajar para volver más eficiente el sistema de transporte. Principalmente, se debe impulsar la educación vial para todos. En las escuelas, por ejemplo, se podrían usar fichas metodológicas que permitan a los docentes enseñar temas de tránsito. Hay mucho por hacer, pero para ello es importante trabajar con mayor rapidez”, concluyó.

¿Cuántas veces mencionan los partidos políticos “seguridad vial”, “tránsito”, “transporte”, “educación vial” y “conductores” en los planes de gobierno?

Seguridad vial Tránsito Transporte Educación vial Conductores 1. Ahora Nación – Alfonso López Chau Nava 5 palabras 19 palabras 70 palabras 0 palabras 0 palabras 2. Alianza Electoral Venceremos – Ronald Darwin Atencio Sotomayor 0 palabras 2 palabras, pero no sobre transporte, sino de transición 21 palabras 0 palabras 0 palabras 3. Alianza para el Progreso – César Acuña Peralta 0 palabras 3 palabras 9 palabras 0 palabras 0 palabras 4. Avanza País – Partido de Integración Social – José Williams Zapata 3 palabras 6 palabras 35 palabras 4 palabras 1 palabra 5. Fuerza Popular – Keiko Fujimori Higuchi 8 palabras 5 palabras, pero solo en índice, contexto y referencias bibliográficas 41 palabras 0 palabras 0 palabras 6. Renovación Popular – Rafael López Aliaga 0 palabras 1 palabra 8 palabras 0 palabras 0 palabras 7. Partido País para Todos – Carlos Gonsalo Álvarez Loayza 0 palabras 4 palabras, pero en el contexto de transición, no sobre transporte 3 palabras 0 palabras 0 palabras 8. Partido Político Nacional Perú Libre – Vladimir Roy Cerrón Rojas 0 palabras 0 palabras 7 palabras 0 palabras 0 palabras 9. Fuerza y Libertad – Fiorella Giannina Molinelli Aristondo 1 palabra 6 palabras 94 palabras 0 palabras 0 palabras 10. Partido Cívico Obras – Ricardo Pablo Belmont Cassinelli 0 palabras 0 palabras 2 palabras 0 palabras 0 palabras 11. Juntos por el Perú – Roberto Helbert Sánchez Palomino 0 palabras 1 palabra, no relacionada con transporte, sino con transición 4 palabras 0 palabras 0 palabras 12. Libertad Popular – Rafael Jorge Belaunde Llosa 1 palabra 3 palabras 31 palabras 0 palabras 1 palabra 13. Partido Aprista Peruano – Pitter Enrique Valderrama Peña 2 palabras 1 palabra 26 palabras 0 palabras 0 palabras 14. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú – Napoleón Becerra García 0 palabras 0 palabras 0 palabras 0 palabras 0 palabras 15. Partido del Buen Gobierno – Jorge Nieto Montesinos 0 palabras 3 palabras 17 palabras 0 palabras 0 palabras 16. Partido Demócrata Unido Perú – Charlie Carrasco Salazar 0 palabras 0 palabras 5 palabras 2 palabras 0 palabras 17. Partido Demócrata Verde – Alex González Castillo 1 palabra 1 palabra 104 palabras 0 palabras 1 palabra 18. Partido Democrático Somos Perú – George Patrick Forsyth Sommer 0 palabras 5 palabras 21 palabras 0 palabras 0 palabras 19. Partido Frente de la Esperanza 2021 – Luis Fernando Olivera Vega 0 palabras 0 palabras 11 palabras 0 palabras 0 palabras 20. Partido Morado – Mesías Antonio Guevara Amasifuen 1 palabra 5 palabras 182 palabras 1 palabra 1 palabra, mencionada en contexto 21. Partido Patriótico del Perú – Herbert Caller Gutiérrez 0 palabras 0 palabras 4 palabras 0 palabras 0 palabras 22. Partido Político Cooperación Popular – Yonhy Lescano Ancieta 0 palabras 0 palabras 1 palabra, mencionada solo en contexto 0 palabras 0 palabras 23. Partido Político Integridad Democrática – Wolfgang Mario Grozo Costa 0 palabras 5 palabras 53 palabras 0 palabras 2 palabras 24. Partido Político Perú Acción – Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara 0 palabras 0 palabras 1 palabra 0 palabras 0 palabras 25. Partido Político Perú Primero – Mario Enrique Vizcarra Cornejo 4 palabras 15 palabras 27 palabras 0 palabras 0 palabras 26. Partido Político PRIN – Walter Gilmer Chirinos Purizaga 0 palabras 0 palabras 6 palabras 0 palabras 0 palabras 27. Partido SíCreo – Carlos Espá 0 palabras 2 palabras, una referida a transición y otra en contexto general 4 palabras 0 palabras 0 palabras 28. Perú Moderno – Carlos Ernesto Jaico Carranza 0 palabras 1 palabra, referida a transición 4 palabras 0 palabras 0 palabras 29. Podemos Perú – José Luna Gálvez 0 palabras 0 palabras 10 palabras 0 palabras 0 palabras 30. Progresemos – Paul Davis Jaimes Blanco 0 palabras 1 palabra 11 palabras 0 palabras 0 palabras 31. Salvemos al Perú – Antonio Ortiz Villano 0 palabras 0 palabras 6 palabras 0 palabras 0 palabras 32. Un Camino Diferente – Rosario del Pilar Fernández Bazán 0 palabras 0 palabras 7 palabras 0 palabras 2 palabras, pero respecto a transición energética: “conductores de células” 33. Unidad Nacional – Roberto Enrique Chiabra León 0 palabras 10 palabras 46 palabras 0 palabras 0 palabras 34. Partido Democrático Federal – Armando Joaquín Masse Fernández 0 palabras 1 palabra, pero en relación con el concepto de transición 3 palabras 0 palabras 0 palabras 35. Partido Político Fe en el Perú – Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro 0 palabras 0 palabras 1 palabra, en el diagnóstico del problema 0 palabras 0 palabras 36. Primero la Gente – Marisol Pérez Tello 0 palabras 4 palabras 3 palabras 0 palabras 0 palabras

¿Cuántas veces mencionan los partidos políticos “brevete”, “formalización”, “choferes”, “extorsión”, “buses” y “combis” en los planes de gobierno?