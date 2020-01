Meliza Espinoza ha llegado a sentir culpa por haber usado un vestido mientras realizaba compras en el supermercado Tottus, en San Isidro. Incluso se ha llegado a cuestionar el por qué, pese a ser abogada, no estuvo más atenta para darse cuenta que un sujeto la estaba grabando con su celular. Culpas que, lamentablemente, surgen en la mayoría de mujeres cuando son víctimas de agresiones sexuales.

Lo que Meliza tuvo que soportar empezó el miércoles último a las 7 de la noche, cuando personal de seguridad del supermercado Tottus de San Isidro la invitó a pasar a una oficina junto a un sujeto identificado como Juan Manuel Espinoza Ysla, de 27 años.

“Nos llevan a la oficina y puedo ver las cámaras de seguridad y verifico que el sujeto me había grabado por debajo de la falda camuflando su celular en una lonchera. (...) Lo encaré y me dijo: sí te grabé, perdón. Luego, no quiso dar la clave para desbloquear el celular y llamaron a la policía”,contó Meliza a El Comercio.

La joven rescata la reacción que tuvo el personal de seguridad de la empresa, ya que ella no había notado lo que Espinoza Ysla había estado haciendo. Lo indignante, dice, vino luego, cuando agentes de la comisaría de San Isidro la trasladaron en el mismo patrullero junto al agresor.

“Después le he tenido que ver la cara por dos horas porque me tomaron los datos y la denuncia delante de él. He dicho mi dirección y mi teléfono delante de él. (...) Encima tenía a su madre pidiéndome por favor que no lo denunciara porque él es un artista. Pasamos al área de delitos y ahí recién dicen que cómo es posible que nos tengan en el mismo espacio. El proceso es desmotivante llegué casi a la medianoche a mi casa y dudé en seguir con el proceso, pero seguiré ahora más que nunca para evitar que ese sujeto pueda tener más víctimas”, aseguró.

Él es Juan Manuel Espinoza Ysla, de 27 años, acusado de acoso sexual. Estudió en Bellas Artes y sería profesor de la pre. (Foto: FB)

Meliza ha denunciado a Espinoza Ysla por el delito de acoso sexual. Él ya tenía antecedentes por el mismo delito. En diciembre del 2016, una joven venezolana lo denunció porque la grabó por debajo de la falda cuando caminaba por el Jr. de la Unión en el Cercado de Lima.

Fueron los peatones que pasaban por el lugar que advirtieron a la víctima, que Espinoza Ysla la estaba grabando.

“Estaba grabando por debajo mis partes íntimas y le dije que le retiren la cámara porque no sé cuánto habrá logrado grabar”, señaló la venezolana tras la intervención policial en dicho momento.

Espinoza Ysla trató de escapar luego de ser descubierto, pero los testigos y la policía lograron detenerlo. Fue entonces cuando lo inspeccionaron y en su mochila hallaron una caja vacía acondicionada para portar una cámara digital con la que grababa a sus víctimas.

Según comenta la joven víctima, la fiscalía no pediría la prisión preventiva del sujeto por lo que podría quedar en libertad. Hasta el momento, continuaba detenido en la comisaría de San Isidro.

Exigen respuestas

Otro motivo que impulsó a Meliza a denunciar públicamente a Espinoza Ysla (publicó un post en su cuenta de FB) fue que se enteró que es profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes.

“He recibido un sin fin de mensajes de alumnos y profesores de Bellas Artes indignados porque en esa ocasión, la escuela lo protegió diciendo que él había grabado a la chica para un proyecto artístico. Es indignante que pueda seguir enseñando a otras posibles víctimas”, agregó.

Un grupo de alumnas de Bellas Artes han manifestado su apoyo a Meliza y están elaborando una carta que enviarán a las autoridades de la escuela para exigir una respuesta a este caso.

“Primero, estamos pidiendo que la escuela se pronuncie públicamente y dé una explicación ante la primera denuncia, por qué se permitió que continúe en la escuela, porque le dieron beneficios para egresar y se le consideró para la premiación donde el ganó medalla de oro y posteriormente le dieron el puesto de profesor de la pre bellas artes, por qué se hizo y permitió todo esto si el ya tenía una denuncia pública y legal por acoso sexual, pedimos que la escuela manifieste públicamente que acciones tomaran, pues aunque el es egresado, si se le puede abrir un proceso como tal. También pedimos que se reabran otros casos de violencia en la escuela, pues hay denuncias que fueron desestimadas y los agresores siguen aquí, lo cual nos vulnera pues ya vemos que este tipo de personas son reincidentes”, contó una de las alumnas.

Por su parte, los voceros de imagen de la Escuela de Bellas Artes indicaron que se pronunciarán a través de un comunicado que harán público a través de sus redes sociales.

Ante cualquier caso de acoso sexual, el MIMP también recomienda hacer lo siguiente:

Denuncia en la Comisaría más cercana

Llamar a la Línea 100

Al Centro Emergencia Mujer donde encontrarán apoyo psicológico y legal.

Si la víctima es menor de edad, la denuncia se hace en la Fiscalía de Familia.